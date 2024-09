video suggerito

Selena Gomez: "Non posso avere figli, ma voglio diventare madre e percorrerò altre strade" Selena Gomez ha raccontato per la prima volta di non poter rimanere incinta: "Non potrò portare in grembo i miei figli. Ho parecchi problemi di salute che metterebbero a rischio la gravidanza". Nonostante questo, l'attrice e imprenditrice non intende rinunciare al desiderio di diventare madre: "Potrei intraprendere strade diverse, come la maternità surrogata o l'adozione".

A cura di Elisabetta Murina

"Non potrò portare in grembo i miei figli. Ho parecchi problemi di salute che metterebbero a rischio la gravidanza". Intervista da Vanity Fair America, Selena Gomez ha parlato per la prima volta della maternità, svelando di non poter avere figli. L'attrice e imprenditrice non intende però rinunciare al desiderio di diventare madre e sta valutando alternative diverse per rimanere incinta. Da ci circa un anno è fidanzata con il produttore Benny Blanco, con cui è uscita allo scoperto sui social nel dicembre dello scorso anno.

Selena Gomez e il desiderio di diventare madre

Per la prima volta, l'attrice e imprenditrice nel mondo del beauty ha fatto sapere di non poter rimanere naturalmente incinta per via di alcuni problemi di salute di cui soffre. Da diversi anni convive con il lupus, una malattia autoimmune ad oggi incurabile, che nel 2017 l'ha portata a doversi sottoporre a un delicato intervento al rene. E, come aveva raccontato nel suo documentario My Mind and Me, convive anche con il disturbo bipolare della personalità. "Sfortunatamente non potrò portare in grembo i miei figli. Ho parecchi problemi di salute che metterebbero a repentaglio la mia vita e quella del bambino", ha raccontato. Tuttavia, Gomez non intende rinunciare al desiderio di essere mamma e ammette di star prendendo in considerazione diverse alternative:

È una realtà difficile da digerire per la quale ho sofferto per molto tempo. Non è come l’avevo immaginato, pensavo che sarebbe successo in modo naturale, come per tante altre donne. Ora, però, mi sento molto più serena. Mi considero fortunata perché esistono persone meravigliose che offrono la possibilità della maternità surrogata o dell’adozione, entrambe strade che potrei intraprendere. Questo mi ha fatto apprezzare ancora di più le diverse vie per chi desidera diventare madre e io sono una di quelle persone.

L'amore per Benny Blanco

Selena Gomez è attualmente fidanzata con il produttore discografico Benny Blanco, con cui è uscita allo scoperto lo scorso dicembre, pubblicando sui social alcune romantiche foto del tempo trascorso insieme. La loro storie, in realtà, sarebbe iniziata almeno sei mesi prima. La loro storia starebbe proseguendo a gonfie vele e il desiderio di costruire una famiglia sarebbe uno degli argomenti affrontati spesso. Entrambi sarebbero disposti a seguire ogni strada per avere un figlio loro. "Sono emozionata per il viaggio che mi aspetta, anche se sarà un po’ diverso da come lo avevo immaginato. Alla fine, non importa come accadrà. Sarà comunque mio, il mio bambino", ha confessato l'attrice.