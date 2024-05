video suggerito

Hailey Baldwin incinta mostra il pancione, quando diceva: “Voglio un figlio da Justin Bieber ma ho paura” Hailey Baldwin aspetta il primo figlio dal marito Justin Bieber. La modella sta vivendo con grande entusiasmo la gravidanza e sui social mostra le prime foto del pancione. Nei mesi scorsi aveva parlato del suo desiderio di maternità e dei timori che lo accompagnavano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Justin Bieber e Hailey Baldwin aspettano il loro primo figlio. Lo hanno annunciato nei giorni scorsi, pubblicando una serie di scatti in cui si scambiavano teneri baci. Impossibile non notare il pancione della modella. In queste ore, Hailey Baldwin ha pubblicato un nuovo post per esprimere la sua felicità all'idea di diventare mamma. Allegate al post una serie di foto inedite che mostrano il pancione che cresce.

Hailey Baldwin pubblica le foto del pancione

Hailey Baldwin è incinta. Aspetta un figlio da Justin Bieber. Su Instagram, la modella ha pubblicato una carrellata di scatti in cui, tra un tramonto e un cagnolino, ha inserito anche delle foto con il pancione scoperto. La ventisettenne, che nel 2018 ha sposato la nota popstar, ha espresso tutto il suo entusiasmo: "Le ultime settimane sono state magiche". Hailey Baldwin, giusto un anno fa, aveva raccontato in un'intervista il suo desiderio di diventare mamma, nonostante alcuni timori. Il sogno si sta avverando.

Il desiderio di maternità di Hailey Baldwin Bieber e la paura che lo accompagna

In un'intervista rilasciata a maggio 2023 al Times, Hailey Baldwin Bieber aveva parlato a lungo del suo desiderio di maternità, ammettendo che ogni volta che pensava all'ipotesi di allargare la famiglia, si commuoveva fino alle lacrime: "Scoppio a piangere ogni volta". Tuttavia, aveva anche confidato di essere spaventata: "Voglio così tanto dei figli, ma ho paura". Il motivo? Avere milioni di fan non è sempre qualcosa di positivo. Sia la modella che il marito Justin Bieber hanno provato sulla loro pelle cosa significa essere perseguitati dagli hater:

È già abbastanza che le persone dicano cose su mio marito o i miei amici. Non riesco a immaginare di dovere affrontare anche gente che dice cose spiacevoli su un bambino.

Aveva anche aggiunto, però, di essere pronta a prendersi cura di un figlio tenendolo al sicuro: "Con i figli possiamo solo fare del nostro meglio per crescerli e fare in modo che si sentano amati e al sicuro".