A 5 anni da Temptation Island, Jessica Battistello si è trasferita all'estero ed è incinta del nuovo compagno Cinque anni dopo la partecipazione a Temptation Island, Jessica Battistello ha rivoluzionato la sua vita. La ex compagna di Andrea Filomena si è trasferita in Repubblica Dominicana e oggi aspetta un figlio dal suo nuovo compagno.

A cura di Stefania Rocco

A cinque anni dalla partecipazione a Temptation Island nel 2019, Jessica Battistello ha cambiato completamente vita. La ex protagonista del docu-reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia ha reso noto via Instagram di stare aspettando un bambino. Non da Andrea Filomena, ex compagno insieme al quale partecipò alle riprese del programma in Sardegna, ma da Stefano Francescato, imprenditore con il quale fa coppia fissa da qualche tempo.

La nuova vita di Jessica Battistello

Dopo la partecipazione a Temptation Island, dove la storia con Andrea Filomena entrò in crisi (a causa dell’attrazione della ragazza per il tentatore Alessandro Zarino), Jessica e l’ex compagno si ritrovarono lontano dalle telecamere. Il ritorno di fiamma, tuttavia, durò poco e nel 2020 la giovane decise di raggiungere la sua famiglia in Repubblica Dominicana. Dopo avere concluso la sua carriera da influencer, Jessica è tornata a studiare e successivamente ha incontrato l’imprenditore Stefano Francescato con il quale fa coppia fissa da qualche anno e dal quale oggi aspetta il suo primo figlio. Proprio la scelta di lasciare l'Italia ha consentito a Jessica di modificare il corso della sua vita e di trovare la felicità che la giovane sostiene di avere raggiunto.

L’annuncio della gravidanza di Jessica Battistello

Qualche giorno fa, via Instagram, Jessica ha annunciato la sua gravidanza: “Ehi tu che stai lì dentro comodo comodo, sappi che anche se non sei ancora venuto/a al mondo, ci hai già cambiato la vita. La tua mamma e il tuo papà prima erano felici, ma ora hanno il cuore che gli scoppia di gioia! Sei già la nostra priorità… ti aspettiamo. E tu, Stefano, amore mio, sei l’unica persona al mondo con la quale avrei potuto desiderare davvero tutto questo, niente mi intimorisce da quando te sei al mio fianco. Ti amo profondamente”.