Jessica Battistello e Andrea Filomena dopo Temptation Island 2019: cosa fanno oggi Jessica Battistello e Andrea Filomena parteciparono a Temptation Island nel 2019. Uscirono separati perché lei si invaghì del single Alessandro Zarino. Una volta fuori ci provarono di nuovo ma, dopo due anni, la loro storia d’amore arrivò al capolinea. Oggi hanno preso strade diverse, ecco di cosa si occupano.

A cura di Elisabetta Murina

Jessica Battistello e Andrea Filomena parteciparono a Temptation Island nel 2019 per mettere alla prova il loro amore. Le tentazioni però furono troppo forti, soprattutto per la ragazza, che chiese un falò di confronto anticipato perché conquistata dal single Alessandro Zarino (diventato poi tronista di Uomini e Donne) e decise di annullare il matrimonio. Dal programma, quindi, Jessica e Andrea uscirono separarti e la loro storia finì. Negli anni successivi ci furono poi una serie di tira e molla, terminati con la decisione di lasciarsi definitivamente nel 2021. Ecco cosa fanno oggi e perché non stanno più insieme.

Jessica Battistello e Andrea Filomena dopo Temptation Island, non sono più una coppia

Nonostante l'uscita separata dal programma e l'interesse di lei nei confronti del single Alessandro Zarino, Jessica e Andrea decisero di dare una seconda possibilità al loro amore. Così, qualche mese dopo la fine di Temptation Island, tornarono a essere una coppia. Ma il ritorno di fiamma a un certo punto si esaurì e, dopo altri due anni insieme, si lasciarono definitivamente. Ad annunciarlo, nel 2021, fu Jessica Battistello sui social: "È finita perché se dopo 4 anni non si è ancora riusciti a raggiungere una stabilità che renda sereni entrambi, vuol dire che c’è un problema di fondo". I due sono rimasti in buoni rapporti.

La vita di Jessica Battistello oggi

Dopo la fine della storia con Andrea Filomena, Jessica ha voltato pagina. Come si vede sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 150mila follower, l'ex volto di Temptiaton Island ha ritrovato l'amore con un ragazzo di nome Stefano Francescato. Al momento si trova in Repubblica Dominicana e condivide diversi scatti insieme a lui e della sua nuova vita.

Andrea Filomena dopo Temptation Island: cosa fa

Andrea Filomena è più riservato di Jessica per quanto riguarda la propria vita privata. Ad oggi, infatti, non si sa se sia fidanzato o single dal momento che sui suoi social non condivide scatti in compagnia di nessuna donna. Presenza fissa nelle sue foto è invece il cane Kira, che lo accompagna in ogni avventura e viaggio che fa.