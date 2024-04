video suggerito

Justin Bieber in lacrime sui social, la moglie Hailey: “Bel piagnucolone” Dopo che Justin Bieber si è mostrato in lacrime sui social, i fan hanno ipotizzato una rottura tra lui e sua moglie Hailey. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Un post pubblicato da Justin Bieber sui social ha fatto sì che molti fan ipotizzassero una rottura tra lui e Hailey Bieber. Il cantante ha condiviso un carosello di immagini, dalla sua apparizione al Coachella fino a una sua foto in lacrime.

"Bel piagnucolone"

Nei commenti sotto alla foto si legge: "Perché piangi?", "Justin, siamo qui per te fratello"; "Spero che tu stia bene, odio vedere le lacrime rigarti il ​​viso". I fan si chiedono il motivo della tristezza del cantante e qualcuno azzarda che la causa sia la crisi con la moglie Hailey. Poco dopo, però, è proprio lei a commentare: "Bel piagnucolone", forse un modo per mettere a tacere le voci sulla loro rottura.

La crisi tra Justin e Hailey Bieber

È da tempo che in rete circolano ipotesi di un divorzio tra il cantante e sua moglie. Tutto era partito dopo che Stephen Baldwin, padre di Hailey Bieber, aveva pubblicato un post in cui scriveva:

Cristiani, per favore, quando pensate a Justin e Hailey, prendetevi un momento per offrire una piccola preghiera affinché abbiano saggezza, protezione e si avvicinino al Signore. Ci sono sfide speciali che le persone in posizione di alta visibilità devono affrontare e anche il nemico non vuole che si avvicinino a Gesù. Molto spesso, indipendentemente dalle cose materiali o dai riconoscimenti, affrontano una guerra spirituale così intensa che rischia di far naufragare la loro fede, il loro matrimonio e la loro vita in generale. Quindi, grazie.

Il post, poi cancellato, aveva irritato Hailey. Era stato un insider vicino alla coppia a smentire a People le voci sulla crisi tra i due: "Hailey e Justin stanno benissimo, non stanno divorziando e sono davvero, davvero felici". Anche la signora Bieber, poco dopo, aveva detto la sua su Instagram: "Solo per vostra informazione, le storie e i continui ‘articoli ciechi’ che vedo su TikTok sono sbagliati al 100% dei casi. Fatti dal nulla… Provengono dalla terra dell’illusione… Quindi so che potrebbe essere divertente nutrirsi di queste storie, ma so solo che sono sempre false, mi dispiace rovinarle".