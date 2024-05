video suggerito

Pettinelli attacca i voti di Malgioglio ad Amici 24, il giudice: “Se sei isterica, non è colpa mia” Nella Semifinale di Amici 24, piccolo scontro tra Cristiano Malgioglio e Anna Pettinelli. La prof, seduta sulle gradinate, non è riuscita a non commentare l’atteggiamento del giudice durante una sfida tra Mida e Dustin: “Dici sempre ‘che bravo’, poi volti l’altro”. “Se sei isterica, non è colpa mia”, ribatte lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Piccolo scontro tra Anna Pettinelli e Cristiano Mlagioglio nella Semifinale di Amici 24, in onda domenica 12 maggio. La prof di canto non è più in gara dal momento che lei e Raimondo Todaro hanno perso tutti i loro allievi in questa edizione. Tuttavia, seduta degli spalti, non ha potuto fare a meno di commentare le scelte del giudice e il suo comportamento.

Anna Pettinelli attacca Malgioglio, che risponde

Nella seconda manche della Semifinale, Mida ha cantato il brano 100 messaggi di Lazza, ma a vincere è stato Dustin. Malgioglio, in giuria, ha fatto i complimenti al cantante per la sua interpretazione, anche se alla fine ha scelto di dare il voto al ballerino australiano della squadra ZerbiCele. "Sono rapito dalla capacità emozionante di Dustin, sembra un angelo azzurro caduto dal cielo. Saresti stato il protagonista di un film di Luchino Visconti, se fosse stato in vita", commenta il giudice.

A quel punto, Pettinelli è intervenuta: "Fai sempre così, dici ‘sei meraviglioso', poi dai il volto all'altro". Il riferimento è a quanto successo più volte con allievi della sua squadra, in particolare con Martina. Il giudice allora si è alzato in piedi e, guardando verso l'alto, ha detto: "Sei elegantissima per la prima volta. Se sei isterica non mi interessa niente".

Il precedente scontro tra Pettinelli e Malgioglio

Nel corso della settima puntata di Amici, Pettinelli aveva attaccato duramente Malgioglio perché continuava a riempire di complimenti Martina, dando però alla fine punti agli altri allievi. "Sono un po' stuferella di sentire dire che è brava e poi assegni i punti agli altri", aveva detto la prof a proposito della scelta del giudice. "Io sono il giudice e decido io. Sono abbastanza mortificato del fatto che tu dici che io ho il fumo degli occhi. Ogni volta che parlo con te, mi vengono le arterie!", aveva ribattuto lui.