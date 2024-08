video suggerito

Jacqueline Luna Di Giacomo presto mamma, le prime foto con il pancione in vacanza: "Con la panza a Ponza" Jacqueline Luna Di Giacomo diventerà presto mamma. Sui social, la 24enne ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono con il pancione durante una romantica vacanza sull'isola di Ponza, con l'ironica didascalia: "Con la panza a Ponza". L'annuncio della gravidanza era arrivato durante l'ultima tappa del tour negli stadi di Ultimo, padre del bebè.

A cura di Elisabetta Murina

Jacqueline Luna Di Giacomo diventerà presto mamma. La figlia di Heater Parisi è incinta per la prima volta del fidanzato Ultimo. Sui social, la 24enne ha condiviso alcuni scatti che la ritraggono con il pancione durante una romantica vacanza sull'isola di Ponza. L'annuncio della gravidanza era arrivato durante l'ultima tappa del tour negli stadi del cantante, lo scorso giugno a Roma.

Le foto di Jacqueline Luna Di Giacomo con il pancione

Sul suo profilo Instagram, Jacqueline Luna Di Giacomo ha condiviso alcuni scatti con il pancione durante una vacanza sull'isola di Ponza. La futura mamma si è mostrata in barca con un costume che metteva in risalto il pancione. "Con la panza a Ponza", ha scritto con ironia come didascalia delle foto. La 24enne ha annunciato la gravidanza a fine giugno, nel corso dell'ultima data presso lo stadio Olimpico di Roma, davanti a migliaia di fan. Pare che il primo figlio della coppia sarà un maschietto, anche se ancora non è nota la data del parto. In molti fan, però, hanno notato come la pancia di Jacqueline sia cresciuta tanto in poco tempo.

L'annuncio della gravidanza durante il concerto

Dopo diverse indiscrezioni circolate sui social, è stato lo stesso Ultimo ad annunciare ai fan, nel corso del suo concerto allo Stadio Olimpico, che la compagna è incinta per la prima volta. "Se c'è una cosa che ho imparato da voi è cosa significa famiglia”, ha detto ai suoi fan sul palco prima di cantare Quel Filo che ci Unisce. Un momento che ha emozionato i migliaia di fan presenti e anche i futuri genitori, che non vedono l'ora di accogliere il loro primo figlio. Tra il pubblico è spuntato un cuore azzurro e una lettera ‘E', che potrebbe essere un indizio del nome e del sesso del bebè in arrivo. Dopo l'annuncio, la futura mamma è scesa dal palco ed è corsa ad abbracciare il padre Giovanni Di Giacomo. Mentre con la madre di lei non sarebbero in buoni rapporti.