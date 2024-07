video suggerito

“Heather Parisi non conoscerà suo nipote e non ha mai chiamato la figlia Jacqueline”: le indiscrezioni dopo la gravidanza Heather Parisi, stando a quanto rivelato da Alessandro Rosica, non avrebbe alcuna intenzione di conoscere suo nipote e infatti non ha ancora chiamato sua figlia Jacqueline Luna Di Giacomo per la gravidanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

271 CONDIVISIONI condividi chiudi

Heather Parisi non avrebbe ancora chiamato sua figlia Jacqueline Luna Di Giacomo dopo aver saputo della gravidanza. Stando alle ultime indiscrezioni sembrerebbe, inoltre, che la showgirl non abbia la minima intenzione di vedere suo nipote e, quindi, di riallacciare i rapporti con sua figlia che, intanto, si avvicina pian piano al momento del parto.

Le indiscrezioni su Heather Parisi

Questo è quanto ha rivelato Alessandro Rosica, esperto di gossip, nonché primo ad annunciare che Jacqueline fosse in dolce attesa. Secondo lui, quindi, Heather Parisi non solo non avrebbe telefonato alla figlia, facendole sentire la sua vicinanza, oppure provando a offrirle supporto, ma anche l'idea di conoscere suo nipote, non sarebbe tra le sue priorità. Sebbene in molti abbiano scritto alla ex ballerina, affinché si presentasse alla figlia in un momento per lei così delicato, ma i litigi di questi ultimi anni avrebbero inasprito ancora di più il loro rapporto, tanto che ad oggi, in una delle fasi più importanti nella vita di una donna, Parisi non c'è, si tira indietro e anche da parte della 24enne non è mai apparso un commento sulla questione.

Il rapporto tra Jacqueline Luna Di Giacomo e la madre

Il legame madre-figlia si era incrinato nel 2019, quando la ballerina fu intervistata da Barbara D'Urso, parlando dei maltrattamenti dei suoi ex, e in quell'occasione Jacqueline pubblicò una storia nella quale scriveva: "Perché non chiedete alla Heather dove stanno le altre due figlie", riferendosi a lei stessa e a sua sorella Rebecca Manenti. Già lì era chiaro come i rapporti fossero tesi, e da quel momento iniziò un botta e risposta tra le due, particolarmente pungente, culminato nell'intervista a Belve in cui Parisi diceva di non avere un rapporto conflittuale con sua figlia che, però, smentì prontamente quanto detto dalla madre, precisando di non vederla da dieci anni.