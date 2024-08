Alessia Pascarella fa chiarezza sul rapporto tra suo figlio e Lino Giuliano: “Si sono conosciuti”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Alessia Pascarella fa chiarezza dopo le dichiarazioni di Lino Giuliano riguardanti il rapporto con il figlio nato da una precedente relazione. Il suo ex fidanzato con il quale ha partecipato a Temptation Island nelle ultime ore aveva raccontato ai followers di non aver mai conosciuto il figlio: "Non eravamo una coppia sicura, litigavamo 24 ore al giorno", le parole poi smentite da Alessia Pascarella.

Le parole di Alessia Pascarella

Alessia Pascarella ha smentito le parole di Lino Giuliano riguardanti il rapporto con suo figlio. La napoletana è mamma di un bambino di 7 anni nato da una precedente relazione e oggi entrambi vivono insieme ai genitori di lei. L'ex fidanzata di Temptation Island ha spiegato ai followers che, in realtà, il figlio aveva conosciuto Lino, ma non avevano mai trascorso del tempo insieme. "Voglio precisare una cosa. Mio figlio conosce Lino, sa che era il mio compagno" ha spiegato in una IG story, "ma non ci siamo mai vissuti insieme". "L'ha visto in diverse occasioni come alle feste o quando Lino veniva a casa mia" ha continuato Alessia. "Io vivo con i miei (genitori, ndr) e un uomo nella vita di mio figlio non ci sarà fin quando non ci andrò a convivere" ha aggiunto. "Lo stesso valeva per Lino, anche lui la pensava così", ha concluso.

Lino Giuliano aveva dichiarato: "Mai conosciuto per scelta"

Lino Giuliano alla domanda di un fan su Instagram, ieri, aveva raccontato di non aver mai conosciuto il figlio di Alessia Pascarella. Aveva spiegato che, visto il loro rapporto burrascoso, non se la sentiva di coinvolgerlo: "Visto che non eravamo un coppi sicura e litigavamo 24 opre al giorno, non ho mai conosciuto il bambino per mia scelta. Non essendo sicuri noi, non volevo che il piccolo potesse ritrovarsi in situazioni strane oppure affezionarsi a me e poi rimanerci male perché non andavamo d’accordo. Lei lo sa", le parole.