Lino Giuliano sul figlio di Alessia, mai conosciuto in 4 anni: "Mia scelta, non volevo si affezionasse" Lino Giuliano, protagonista di Temptation Island 2024, confessa di non avere mai conosciuto il figlio di Alessia passerella, sua compagna per 4 anni: "Mia scelta, litigavamo e non volevo che il bambino si affezionasse per poi rimanerci male".

A cura di Stefania Rocco

Lino Giuliano, protagonista di Temptation Island 2024, rivela di non avere mai conosciuto il figlio di Alessia Pascarella, ex fidanzata alla quale è stato legato per 4 anni. Una dichiarazione che ha colto di sorpresa il pubblico del programma, considerato quanto a lungo i due siano stati insieme. Lino, tuttavia, ha spiegato le sue – più che legittime – motivazioni per evitare l'incontro e l'instaurarsi di un rapporto: in virtù dei litigi che caratterizzavano il legame con la ex e dell’andamento altalenante di quella storia (caratterizzata da numerosi alti e bassi che li hanno infine condotti a mettersi alla prova in tv), ha preferito non coinvolgere il piccolo.

Perché Lino Giuliano non ha conosciuto il figlio di Alessia Pascarella

Lino ha spiegato ai follower sui social perché non abbia ritenuto opportuno conoscere il figlio che la ex compagna aveva avuto da una precedente relazione: “Visto che non eravamo un coppi sicura e litigavamo 24 opre al giorno, non ho mai conosciuto il bambino per mia scelta. Non essendo sicuri noi, non volevo che il piccolo potesse ritrovarsi in situazioni strane oppure affezionarsi a me e poi rimanerci male perché non andavamo d’accordo. Lei lo sa”.

Alessia Pascarella è madre di un bambino di 7 anni

Era stata la stessa Alessia, nel video di presentazione girato prima della partecipazione a Temptation Island, a raccontare di essere madre di un bambino nato da una relazione precedente. “Sono Alessia, ho 30 anni, vengo da Napoli, faccio la parrucchiera e sono madre di un bambino di 7 anni avuto da una precedente relazione”, aveva spiegato la napoletana, senza aggiungere ulteriori informazioni. Non lo ha fatto nemmeno a mezzo social, tutelando con ogni mezzo a sua disposizione il figlio dall’interesse che ha investito tutti i protagonisti dell’ultima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia.