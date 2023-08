Andrea Delogu criticata per il fidanzato 16 anni più giovane: “Chiedere se sono la madre è perverso” “Chi è tuo figlio?”, è questo il commento che Andrea Delogu ha ricevuto da un utente dopo aver condivido un video mentre bacia il fidanzato Luigi Bruno, di 16 anni più giovane. Stanca delle continue critiche, l’attrice ha risposto: “Chissà se alcuni si rendono conto di quanto siano da brividi i loro paragoni”.

A cura di Elisabetta Murina

Andrea Delogu al centro delle critiche sui social. L'attrice, 40 anni, è stata presa di mira per aver condiviso un video mentre bacia il fidanzato Luigi Bruno, 24 anni, a cui è legata da due. Alcuni utenti l'hanno attaccata per via della differenza di età che c'è tra loro, scrivendole: "Chi è tuo figlio?". La sua risposta.

Le critiche per il video con il fidanzato, la risposta di Andrea Delogu

A scatenare la polemica è stato un video, condiviso sui social, da Luigi Bruno. Il 24enne si mostra mentre arriva all'aeroporto per accogliere la fidanzata di ritorno da un viaggio, presentandosi con un mazzo di girasoli e correndole incontro per baciarla e abbracciarla. "Chi è tuo figlio?", ha commentato un utente dopo avere visto la breve clip e riferendosi alla differenza di età tra i due. Andrea Delogu, stanca dei continui messaggi che riceve per questo aspetto della sua relazione, ha deciso di rispondere. E così, mostrando proprio le parole dell'utente, ha replicato: "Chissà se alcuni si rendono conto di quanto siano da brividi i loro paragoni. Non oso immaginare le ricerche su Pornhub".

L'amore tra Andrea Delogu e Luigi Bruno

Dopo la fine della sua precedente storia d'amore e del suo matrimonio, Andrea Delogu ha iniziato una nuova fase della sua vita. Due anni fa, inaspettatamente, ha incontrato Luigi Bruno, 24 anni, che oggi è il suo compagno. Inizialmente, anche lei aveva paura della differenza di età, poi però questa è passata in secondo piano, come ha raccontato in una recente intervista al settimanale F: