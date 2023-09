Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli scoprono il sesso del primo figlio con un gender reveal party Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli hanno scoperto il sesso del loro primo figlio insieme con un gender reveal party: dalla scatola che hanno aperto insieme sono volati via dei palloncini rosa. Sarà una femminuccia.

A cura di Gaia Martino

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione con un gender reveal party hanno conosciuto il sesso del loro primo figlio che nascerà tra pochi mesi. I due innamorati che si sono conosciuti a Uomini e Donne hanno condiviso pochi minuti fa il video che li ritrae mentre, insieme, aprono una grande scatola contenente dei palloncini: presto diventeranno genitori di una femminuccia.

Il video del gender reveal party

Sarà una femminuccia la loro prima figlia che nascerà tra pochi mesi, frutto dell'amore coltivato negli anni, nato a Uomini e Donne. Tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione fu amore a prima vista e ora sono pronti a coronare il loro sentimento allargando la famiglia. L'ex tronista non è riuscito a trattenere l'emozione: alla vista dei palloncini rosa ha saltato applaudendo prima di baciare la sua fidanzata incinta.

Come si chiamerà la prima figlia di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione

Entrambi hanno già affrontato con i fan l'argomento nome del loro primo figlio insieme. La Cirrincione ha svelato che lei ed Andrea non si sarebbero ancora trovati d'accordo, senza svelare ipotesi ha raccontato di voler aspettare di trovare un compromesso con il compagno: "Dopo aver scoperto il sesso partirà il divorzio perché partiranno le lotte per le camerette: lui comprerebbe già tutto, io invece sono scaramantica e preferirei aspettare. Poi anche per il nome: non siamo d'accordo sul nome, ci scanniamo già da mesi. Lui vorrebbe già averlo scelto, poi non abbiamo un nome che piace a entrambi". Andrea Cerioli avrebbe le idee più chiare e circa un mese fa ha confessato che non la chiamerà come sua madre, morta nel 2014. "A me piace ricordarla ogni giorno, era mia mamma, sarà con me in ogni istante della mia vita. Non sento il bisogno di dare il suo nome a un'eventuale bimba. La mia bimba avrà il suo nome, appena sarà in grado di capirmi le racconterò chi era e quanto ho amato la sua nonna".