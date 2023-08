Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli diventeranno genitori, l’annuncio della gravidanza Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli diventeranno genitori. Con un tenero scatto su Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato di essere in dolce attesa per la prima volta. “A te che sei e già sarai… la parte migliore di noi…”, il messaggio.

A cura di Elisabetta Murina

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli diventeranno genitori. Con un tenero scatto su Instagram, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato di essere in dolce attesa per la prima volta. Già da diverso tempo i follower più attenti, sui social, avevano notato alcuni indizi di una possibile gravidanza. Ora è ufficiale.

L'annuncio della gravidanza

É con un tenero scatto su Instagram che la coppia ha annunciato, ai fan sui social, la bella notizia. Un'immagine in cui Andrea Cerioli bacia il pancione di Arianna Cirrincione, in dolce attesa del loro primo figlio o figlia. Poi la didascalia: "A te che sei e già sarai… la parte migliore di noi... Mamma e Papà". Per gli ex protagonisti di Uomini e Donne si tratta del primo bebè, il primo passo per costruire la loro famiglia. Fidanzati da quattro anni, non si sono mai lasciati, anche se non è mancato qualche momento di crisi, poi superato.

L'amore tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli si sono conosciuti nel 2021 a Uomini e Donne. Lui tornò per la seconda volta come tronista, mentre lei scese come corteggiatrice. "Sono scese 200 persone, ma nessuna sarebbe stata te", ha poi detto lui alla fine del suo percorso, che si è concluso con il lieto fine.

Oggi i due stanno costruendo il loro futuro insieme e, dopo il passo della convivenza, sono pronti ad allargare la famiglia con il primo bebè, che nascerà tra qualche mese. Cerioli desiderava già da qualche anno diventare padre, come aveva raccontato nel 2021 quando partecipò all'Isola dei Famosi: "Quando lei sarà pronta io lo accolgo a braccia aperte. Preferirei una bambina, di solito con i papà sono più coccolone. Sarò il classico padre che si compra, gli dai due bacini e finisce. Vorrei essere per mio figlio quello che è stata per me mia madre".