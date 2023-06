“Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sono in crisi”, interviene l’ex corteggiatrice Arianna Cirrincione ha risposto alle voci che circolavano negli ultimi giorni che parlavano di crisi tra lei e Andrea Cerioli. “Io e Andrea stiamo benissimo, tutto tranquillo. O meglio, Derek, che ne dici?”, le parole rivolgendosi al loro cagnolino.

A cura di Gaia Martino

Arianna Cirrincione ha smentito la crisi con Andrea Cerioli di cui circolava voce negli ultimi giorni. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che fu scelta dall'ex tronista con il quale oggi convive, ha chiarito che la loro relazione procede a gonfie vele. Poi ha scherzato rivolgendosi al cane: "Sono passati 4 anni, vogliamo scegliere un altro papà?".

La smentita di Arianna Cirrincione

"Volevo tranquillizzarvi, sto leggendo cose, vedo articoli, nulla di vero": così Arianna Cirrincione con una Instagram story ha smentito le voci di crisi che circolavano negli ultimi giorni. La relazione con Andrea Cerioli procede a gonfie vele: "Io e Andrea stiamo benissimo, tutto tranquillo. O meglio, Derek, che ne dici?", le parole prima di scherzare riprendendo il loro cagnolino, seduto sul sedile dell'auto: "Sono passati 4 anni, potremmo cambiarlo un papà. Che ne dici? Ne scegliamo un altro? Vi faremo sapere".

La scelta a Uomini e Donne quattro anni fa

Andrea Cerioli tornò a Uomini e Donne per la seconda volta nella stagione 2020/2021 in qualità di tronista e il suo percorso si concluse con il lieto fine dopo la delusione della prima volta scegliendo Arianna Cirrincione. "Sono scese 200 persone, ma nessuna sarebbe stata te", le parole rivolte alla sua allora ex corteggiatrice. I due oggi stanno costruendo il loro futuro insieme. Dopo aver comprato casa, stanno convivendo e presto potrebbero mettere su famiglia. Nel 2021 Cerioli partecipò all'Isola dei Famosi e non nascose il suo desiderio di diventare padre. "Quando lei sarà pronta io lo accolgo a braccia aperte. Preferirei una bambina, di solito con i papà sono più coccolone. Sarò il classico padre che si compra, gli dai due bacini e finisce. Vorrei essere per mio figlio quello che è stata per me mia madre", le parole dette in diretta alle quali lei rispose: "Ne abbiamo parlato spesso, non ci piace programmare".