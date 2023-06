L’ex corteggiatrice Irene Capuano svela il sesso del bebè in arrivo con Christian Galletta L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Irene Capuano e il compagno Christian Galletta, conosciuto dopo la parentesi del programma, diventeranno presto genitori. Sui social il gender reveal, in cui hanno scoperto il sesso del bebè in arrivo.

A cura di Elisabetta Murina

Irene Capuano e Christian Galletta diventeranno genitori di un maschietto. Solo qualche settimana fa, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva annunciato di essere in dolce attesa per la prima volta con il compagno, a cui è legata dal 2020. La rivelazione del sesso con un video pubblicato su Instagram.

Il gender reveal di Irene Capuano

I due futuri genitori hanno pubblicato sui social il video del gender reveal, una festa organizzata in giardino in cui hanno scoperto il sesso del bebè in arrivo. Con parenti e amici, Irene Capuano e Christian Galletta hanno annunciato che il loro primo figlio sarà un maschietto. Entrambi vestiti di bianco, con orsacchiotti e palloncini alle spalle, in cielo è apparsa una striscia di colore blu. La futura mamma, ha poi raccontato sui social: "Il sesso si sapeva dal 1° giugno, ma dovevamo partire per la Sardegna e abbiamo rimandato la festa di un bel po'. Christian non resisteva più, mi diceva di aprire le mail, ma non volevo rovinarmi l'emozione dal momento che avevamo organizzato questo gender reveal con parenti e amici". Se Irene era "convintissima che fosse femmina", dal video si vede come Christian Galletta abbia accolto con estrema gioia la notizia che fosse un maschietto.

L'annuncio della gravidanza

Irene Capuano, che nel programma Uomini e Donne era stata scelta da tronista Luigi Mastroianni, con cui aveva avuto una relazione finita poco dopo, ha annunciato di essere in dolce attesa a inizio giugno. Per farlo ha scelto un breve video che mostra la prima ecografia del bebè e un piccolo paio di scarpe, scrivendo:

