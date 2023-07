L’ex di Temptation Island Massimo Colantoni svela il sesso del primo figlio: “Papà arrivo, Edoardo”

Massimo Colantoni, ex di Temptation Island, programma al quale partecipò con l’ex fidanzata Ilaria Teolis, diventerà presto papà: con un post su Instagram ha annunciato che il bebè in arrivo è un maschietto. “Ciao papà, arrivo! Tuo Edoardo”.

Massimo Colantoni, ex volto di Temptation Island, programma al quale prese parte insieme alla sua fidanzata di allora, Ilaria Teolis, diventerà papà di un bambino. Oggi è felicemente fidanzato con Denise Lo Giudice e dopo l'annuncio della gravidanza data lo scorso maggio, oggi ha rivelato ai fan che la compagna è in dolce attesa di un maschietto. "Ciao papà, arrivo! Tuo Edoardo".

Ce lo siamo chiesti per mesi fino a che non l’abbiamo scoperto quel giorno insieme dal ginecologo… Era il 17 Marzo quando sono rientrato a casa dal lavoro e mi hai fatto trovare questa sorpresa… dopo un po’ di fatica ho scartato il tutto e davanti a me ho visto tanto blu … quel blu che lasciava pochi dubbi, ho aperto piano piano fino a trovare questa scritta: “Ciao papà, arrivo! Tuo Edoardo.”