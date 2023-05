Massimo Colantoni di Temptation Island diventerà papà, l’annuncio sui social Massimo Colantoni, l’ex volto di Temptation Island, diventerà papà. Il 32enne ha rivelato la notizia su Instagram e le foto pubblicate fanno pensare che lui e la compagna possano essere in attesa di un maschietto.

A cura di Ilaria Costabile

Massimo Colantoni, ex volto di Temptation Island, a cui aveva partecipato nel 2019, diventerà papà. Il 32enne lo ha annunciato su Instagram, spiegando ai suoi followers come mai in queste settimane fosse stato meno presente sui social e comunicando, quindi, la lieta notizia.

L'annuncio sui social

È con la foto di un'ecografia, seguita da quella di una tutina e infine uno scatto con in mano un test di gravidanza, che Massimo Colantoni annuncia che tra qualche mese diventerà padre. La sua compagna, Denise Lo Giudice, è in dolce attesa da qualche mese, ma prima di condividere la bella notizia i due hanno voluto aspettare che tutto fosse sotto controllo. Il 32enne romano aveva allertato i suoi followers dicendo che avrebbe voluto far loro un annuncio: "In questo periodo sono stato un po' assente sui social e stasera vi dirò perché. La mia vita sta cambiando" ha dichiarato in una story su Instagram. In effetti la paternità è un passo importante che dà inizio ad una nuova fase della vita, che Massimo e Denise sono pronti ad affrontare: "Aspettando te.." scrive l'ex volto del reality di Canale 5, rivolgendosi al bebé in arrivo che, stando ai piccoli dettagli che si scorgono dal post, pare sia un maschietto.

Chi è Denise Lo Giudice

Dal 2019, anno in cui Massimo Colantoni aveva partecipato a Temptation Island con Ilaria Teolis, la sua vita è cambiata e, infatti, attualmente lavora tra Roma e Milano ed è proprio nel capoluogo lombardo che ha conosciuto Denise Lo Giudice, la sua compagna. Nata il 22 settembre 1988, ha 34 anni, sul suo profilo Instagram non sono poi molti i momenti del suo privato da lei condivisi. I due stanno insieme da poco meno di un anno, ma sin da subito hanno costruito una storia importante, nonostante la distanza che li ha portati in più occasioni a stare lontani.