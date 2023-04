L’ex volto di Temptation Island Speranza Capasso in ospedale, il compagno: “Bruttissima infezione” Speranza Capasso, ex protagonista di Temptation Island nell’edizione 2020, è stata ricoverata in ospedale ad appena un mese di distanza dalla nascita prima figlia Antonia. A raccontare il tutto, via social, il compagno Alberto Maritato: “Ha una bruttissima infezione, sta facendo cure importanti”.

A cura di Elisabetta Murina

Problemi di salute per Speranza Capasso, ex protagonista di Temptation Island nell'edizione del 2020. Da poco diventata mamma della piccola Antonia, la donna è stata ricoverata in ospedale a causa di una grave infezione. Ad aggiornare i fan, che hanno notato la sua assenza sui social, è stato il compagno Alberto Maritatato.

Cosa è successo a Speranza Capasso, ricoverata in ospedale

Come ha raccontato il neo papà in alcune storie su Instagram, Speranza ha iniziato a sentirsi poco bene nei giorni scorsi. La febbre, nonostante gli antibiotici, non accennava a scendere. Così, la decisione di andare in ospedale già nella notte:

Abbiamo avuto gli esiti degli esami e li aveva tutti alterati diciamo. I valori erano totalmente alterati, i globuli bianchi altissimi quindi segno di una grande infiammazione. A seguito di una visita ginecologica, poi siamo dovuti venire d'urgenza al Policlinico di Napoli. Appena siamo arrivati al pronto soccorso, è stato subito chiaro che bisognava subito ricoverarla.

Dopo una lunga giornata, Alberto Maritato è tornato sui social per raccontare nel dettaglio cosa è successo: "Speranza ha una bruttissima infezione e sta facendo cure importanti. Aspettiamo per vedere come risponde a tutto ciò. È fortissima e supererà tutto".

La storia d'amore tra Alberto e Speranza

La storia tra Alberto e Speranza è stata una delle più travagliate e chiacchierare dell'edizione 2020 di Temptation Island. I due avevano deciso di uscire separati dal programma, per via del flirt che Alberto aveva avuto on la single Nunzia. Speranza però aveva perdonato il compagno, tanto che si erano lasciati alle spalle tutti i trascorsi. Poi la proposta di matrimonio, naufragata dopo un anno con l'annuncio di una nuova rottura. Infine, ad appena sei mesi di distanza, sono tornati sui solo passi annunciato la scelta di diventare genitori. La piccola Antonia, la loro primogenita, è nata lo scorso 29 marzo, nel giorno del compleanno della mamma.