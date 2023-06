Neymar e Bruna Biancardi svelano il sesso del bebè in arrivo: il gender reveal dopo il tradimento Dopo il tradimento salito a galla, Neymar e Bruna Biancardi stanno ora vivendo serenamente la loro storia d’amore e la gravidanza. Presto nascerà il primo figlio insieme: al gender reveal party hanno scoperto il sesso del bebè in arrivo.

A cura di Gaia Martino

Dopo il tradimento, tra Neymar e la compagna Bruna Biancardi sarebbe tornato il sereno. I due presto diventeranno genitori e con un video pubblicato nelle ultime ore su Instagram hanno svelato il sesso del bebè in arrivo. "Non vedevamo l'ora che arrivasse questo momento, non vediamo l'ora di conoscerti di persona, figlia. Sei il nostro regalo più grande", le parole a corredo di un video che li ritrae vicini e innamorati.

Il gender reveal party svela il sesso del bebè in arrivo

Sarà una femminuccia la prima figlia con Bruna Biancardi: il calciatore brasiliano diventerà padre per la seconda volta dopo Davi Lucca da Silva Santos, nato nel 2011 dalla precedente relazione con Carolina Nogueira Dantas. Con un emozionante video la coppia ha mostrato alcune immagini scattate e riprese durante il gender reveal party. Con loro c'è anche il fratellastro della bimba in arrivo.

Di recente Neymar e la compagna hanno attraversato un periodo turbolento scatenatosi per via di alcune dichiarazioni fatte da un'influencer, Fernanda Campos, la quale ha raccontato dei tradimenti del calciatore con lei. Tre giorni fa proprio Neymar ha rotto il silenzio in merito l'argomento: con un post su Instagram ha dichiarato amore alla compagna chiedendole scusa per l'errore commesso.

Le scuse di Neymar alla compagna Bruna

Dopo i racconti di Fernanda Campos, Neymar si è scusato con la compagna pubblicamente. Con un post su Instagram le ha dichiarato il profondo amore che prova: "Ho bisogno di te nella nostra vita. Ho visto quanto hai sofferto per tutto questo, quanto vuoi starmi accanto. E io al tuo fianco. Ho sbagliato, ho sbagliato con voi. Sbaglio ogni giorno, dentro e fuori dai campi. Solo che gli errori della mia vita privata li risolvo a casa, nella mia intimità, con la mia famiglia e i miei amici. Tutto questo ha colpito una delle persone più speciali della mia vita. La donna che sognavo di avere al mio fianco, la madre di mio figlio. Ha colpito la sua famiglia, che oggi è anche la mia". Il calciatore brasiliano ha concluso chiedendo perdono: