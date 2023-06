Lindsay Lohan incinta, svelato il sesso del primo bebè in arrivo con Bader Shammas Lindsay Lohan, attrice e star di Mean Girl, è pronta a diventare mamma per la prima volta insieme al marito Bader Shammas. Dopo l’annuncio della gravidanza, è stato il sito TMZ a svelare il sesso del bebè in arrivo.

A cura di Elisabetta Murina

Lindsay Lohan diventerà presto mamma per la prima volta insieme al marito Bader Shammas. E dopo l'annuncio con un tenero post su Instagram e il matrimonio la scorsa estate, il sito TMZ ha svelato in anteprima il sesso del bebè in arrivo.

Lindsay Lohan aspetta un maschietto

Stando a quanto fa sapere TMZ, l'attrice star di Mean Girl è in dolce attesa di un maschietto. Non solo: alcuni fonti vicine al sito hanno raccontato che il parto di Lohan sarebbe ormai imminente. La futura mamma dovrebbe partorire a Dubai e, vista l'occasione importante, al suo fianco ci saranno alcuni fratelli e naturalmente il marito Badder Shammas, con cui è convolata a nozze lo scorso luglio e con cui ha sempre cercato di mantenere una certa riservatezza.

La gravidanza e l'amore per Bader Shammas

Lindsay Lohan ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Del compagno Bader Shammas, infatti, si hanno poche informazioni. Il suo profilo Instagram è privato, ma si conosce la sua professione: è il bracco destro del vicepresidente dalla Credit Suisse, una società di servizi finanziari operante a livello mondiale. La prima foto insieme risale al novembre del 2021, quando hanno annunciato l'intenzione di sposarsi e diventare ufficialmente marito e moglie, condividendo con i follower l'anello di fidanzamento. Le nozze sono arrivate un anno dopo, nel luglio del 2022, quasi in segreto. "Sono la donna più fortunata del mondo. Mi ha trovato e sapeva che volevo trovare felicità", ha scritto Lohan dopo essersi ufficialmente sposata.

Leggi anche Neymar e Bruna Biancardi svelano il sesso del bebè in arrivo: il gender reveal dopo il tradimento

A marzo di quest'anno, poi, era stata la stessa star di Mean Girl a rendere nota la prima gravidanza, pubblicando sui social la foto di un body di colore bianco con la scritta "Coming soon". Lindsay Lohan e il marito Bader Shammas non vedono l'ora di stringerlo tra le braccia e accoglierlo in famiglia. "Siamo benedetti e grati", ha scritto la futura mamma ad accompagnare lo scatto.