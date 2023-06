Neymar incastrato dall’amante, chiede perdono pubblicamente alla compagna: “Ho fatto un errore” Neymar è stato costretto ad un accorato post per chiedere scusa alla compagna e futura madre di suo figlio, in seguito all’esplosione dello scandalo del suo tradimento. Il campione brasiliano ha ammesso tutto: “Ho fatto un errore. Non riesco a immaginarmi senza di te. Il nostro amore per il nostro bambino vincerà, il nostro amore reciproco ci rafforzerà”.

A cura di Paolo Fiorenza

Neymar è uscito allo scoperto e ha ammesso di aver tradito la compagna Bruna Biancardi, da cui aspetta un figlio, pubblicando un accorato post di scuse su Instagram in cui spiega di aver fatto "un errore" e si dice sicuro che il loro amore "vincerà". La decisione del 31enne campione del PSG è arrivata dopo l'esplosione della notizia della sua infedeltà su tutti i media brasiliani qualche giorno fa.

Neymar e la compagna Bruna Biancardi avevano annunciato di aspettare un figlio

La blogger e influencer Fernanda Campos ha svelato di aver trascorso la vigilia della festa di San Valentino (che in Brasile è il 12 giugno e non il 14 febbraio) assieme a Neymar a San Paolo. Era domenica scorsa, l'11 giugno. Il brasiliano è rimasto spiazzato dalla rivelazione e ha provato a contattare telefonicamente l'amante, non ricevendone risposta. A quel punto le ha inviato messaggi.

"Ha chiamato più volte e io non ho risposto. Ho detto ‘oh, è successo perché è successo'. Poi, ha fatto un dramma e ha detto ‘congratulazioni, hai ottenuto la fama che desideravi così tanto'. Poi non ha detto nient'altro", ha raccontato la blogger alla giornalista di Metropoles che aveva svelato il tradimento pubblicando gli screenshot delle chat tra di loro. Neymar e Fernanda avevano iniziato a parlare su Instagram nel novembre dello scorso anno. Il giocatore aveva iniziato a flirtare con lei durante i Mondiali e, secondo la ragazza, aveva detto che il suo rapporto con Bruna era traballante.

Neymar e Bruna stanno assieme dal 2021, con una pausa alla fine dello scorso anno

E infatti la coppia era separata in quel momento: dopo essersi messi assieme nel 2021, avevano rotto nell'agosto 2022. Tuttavia hanno ripreso la loro relazione a gennaio di quest'anno, annunciando in seguito la gravidanza della Biancardi, attualmente incinta di cinque mesi. Nello stesso gennaio peraltro Neymar e l'amante continuavano a scambiarsi messaggi su WhatsApp e ora – a giugno, quando il giocatore è tornato in Brasile – l'ha invitata in un lussuoso appartamento a Vila Madalena, il quartiere alla moda di San Paolo. Sempre secondo la blogger, O Ney era a San Paolo per ordinare un abito, in quanto sarebbe stato testimone al matrimonio di un amico, Cris Guedes.

Fernanda Campos è la blogger che ha svelato il tradimento di Neymar

A credere a Fernanda, lei non sapeva al momento del tradimento di domenica scorsa che Neymar e Bruna erano tornati assieme. Interrogata dalla giornalista di Metropoles su come fosse possibile, ha risposto che non ha seguito le notizie sul campione della nazionale, ma che – quando ha scoperto che erano una coppia – si è sentita usata e ha pensato che "era brutto che lui avesso omesso quella parte". Fernanda ha raccontato di aver scoperto la relazione solo quando il giocatore ha condiviso le foto dei due a San Valentino, quindi il giorno dopo il loro incontro. La blogger ha sottolineato di aver incontrato Neymar solo una volta e che non ha intenzione di incontrarlo di nuovo.

Dopo la diffusione di queste notizie, che hanno avuto ampio risalto ovunque in Brasile, Neymar ha resistito qualche giorno e poi nelle scorse ore ha chiesto pubblicamente scusa su Instagram – non con una storia, ma con un post nella timeline che resterà – alla compagna e futura madre del suo secondo figlio (il giocatore ne ha già uno di 11 anni, Davi Lucca, nato da una relazione giovanile).

"Lo faccio per voi due e per la vostra famiglia – ha scritto O Ney – Giustificare l'ingiustificabile. Non ce n'era bisogno. Ma ho bisogno di te nella nostra vita. Ho visto quanto sei stata esposta, quanto hai sofferto per tutto questo e quanto vuoi essere al mio fianco. E io al tuo fianco. Ho fatto un errore. Ho sbagliato con te. Oserei dire che sbaglio ogni giorno, dentro e fuori dal campo. Ma i miei errori nella mia vita personale li risolvo a casa, nella mia privacy con la mia famiglia e i miei amici…".

"Tutto questo ha colpito una delle persone più speciali della mia vita. La donna che sognavo di avere al mio fianco, la madre di mio figlio. Bru, mi sono già scusato per i miei errori, per l'inutile esposizione, ma mi sento in dovere di ribadirlo pubblicamente. Se una questione privata è diventata pubblica, le scuse devono essere rese pubbliche. Non riesco a immaginarmi senza di te. Non so se ce la faremo, ma oggi sei la certezza che voglio provarci. Il nostro scopo prevarrà, il nostro amore per il nostro bambino vincerà, il nostro amore reciproco ci rafforzerà. Sempre noi. Ti amo", ha chiuso il suo post Neymar.

Da parte della 29enne Bruna, influencer molto seguita con milioni di follower, non è arrivata nessuna reazione pubblica al messaggio di scuse – con annessa conferma di tradimento – del compagno. La giovane poche ore dopo ha pubblicato un post su Instagram in cui si mostrava con l'abito di madrina del matrimonio di Cris Guedes, uno dei migliori amici di Neymar, ignorando completamente la vicenda dell'infedeltà e relativo pentimento.

Quanto al presunto accordo tra il brasiliano e la fidanzata in base al quale lui avrebbe potuto tradirla, ma a tre condizioni, o Neymar le ha violate nel suo incontro con l'amante oppure le cose non stavano esattamente così…