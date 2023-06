In Brasile svelano l’accordo tra Neymar e la fidanzata: la può tradire a tre condizioni, senza bacio Svelato in Brasile il sorprendente accordo tra Neymar e la fidanzata Bruna Biancardi, da cui aspetta un figlio: il giocatore del PSG sarebbe libero di flirtare e persino di fare sesso con altre donne, a tre condizioni.

Dal Brasile arrivano rivelazioni sorprendenti sulla vita privata di Neymar, attualmente fermo ai box dopo l'operazione ai legamenti della caviglia dello scorso marzo, che lo ha tenuto fuori in un finale di stagione decisamente tormentato per il PSG, tra eliminazione dalla Champions e contestazione dei tifosi anche con il titolo nazionale vinto. Secondo quanto riportato dal media brasiliano ‘Em Off' e ripreso dal quotidiano spagnolo Marca, il 31enne attaccante paulista avrebbe un accordo con la fidanzata Bruna Biancardi in base al quale potrebbe tradirla, ma a tre condizioni.

Lo scoop di ’Em Off’ su Neymar e la fidanzata Bruna Biancardi

Neymar del resto non è nuovo ad essere al centro del gossip in patria, visto quanto è festaiolo e come non si risparmia quando è lontano dal terreno di gioco, tra tornei di poker e partecipazioni ad eventi mondani di ogni tipo. Tutte distrazioni senza le quali probabilmente avrebbe avuto un rendimento più consono al suo enorme talento. Leggendarie sono le sue assenze per infortunio alle partite che si giocano proprio il giorno del compleanno della sorella, l'11 marzo, in modo da potervi presenziare.

Bruna Biancardi è una influencer brasiliana di 29 anni, seguitissima su Instagram

Stavolta in Brasile hanno messo nel mirino la sua relazione tormentata con la fidanzata Bruna, con la quale si era lasciato l'anno scorso salvo poi rimettersi assieme e annunciare un paio di mesi fa la nascita del loro primo figlio (Neymar già ne ha uno di 11 anni, Davi Lucca). Secondo quanto rivelato, il rapporto tra i due sarebbe a prova di tradimento, visto l'accordo trovato di comune volontà: sarebbero state infatti stabilite tre condizioni che il calciatore non può infrangere se vuole essere infedele alla sua compagna.

Marca rilancia in Spagna il gossip sulla relazione di Neymar

In base alle informazioni apprese, il giocatore del PSG sarebbe libero di flirtare e persino di fare sesso con altre donne (a patto che non siano prostitute), a queste condizioni: deve farlo con discrezione, usare un preservativo e non baciare sulla bocca. Entro questi termini – sostiene l'esclusiva di ‘Em Off', ripresa da Marca – Bruna Biancardi, una influencer di 29 anni che ha oltre 5 milioni di followers su Instagram, non avrebbe problemi ad accettare l'infedeltà di Neymar.

Neymar e Bruna si sono conosciuti nel 2021, adesso aspettano il loro primo figlio

A sostegno della propria tesi, il media brasiliano cita un recente tradimento del giocatore – avvenuto alla vigilia di San Valentino con un'altra influencer – che non avrebbe affatto sorpreso Bruna, visto appunto l'accordo in essere. Il medesimo media ha chiesto un commento o una smentita sia a Neymar che alla fidanzata sulla questione, ma non ha ricevuto risposta.