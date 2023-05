Neymar preferisce il GP Monaco al PSG che vince il campionato: fa fare una figuraccia a Galtier Neymar assente alla festa del PSG per la vittoria del campionato, si presenta pubblicamente al GP di F1 a Monaco facendo fare una figuraccia a Galtier. Il tecnico dei parigini alla vigilia aveva giustificato la sua assenza a Strasburgo: “Non può muoversi”.

A cura di Fabrizio Rinelli

È il punto di non ritorno, forse la fine di un rapporto che è durato più del dovuto. Quella tra Neymar e il PSG sembra essere una storia ormai pronta a chiudersi prestissimo. Il campione brasiliano, che avuto un inizio di stagione favoloso con 18 gol e 17 assist, ha praticamente terminato la sua annata a seguito della gara contro il Lille del 19 febbraio scorso per via di un brutto infortunio alla caviglia. Si pensava che quantomeno per il finale di Ligue 1 il brasiliano riuscisse a tornare in gruppo per trascinare la squadra alla vittoria del campionato e invece così non è stato.

"Aveva problemi a muoversi" ha dichiarato il tecnico Galtier prima della sfida contro lo Strasburgo terminata 1-1 e che di fatto ha dato ai parigini la possibilità di vincere il nono titolo negli ultimi dieci anni. Neymar dunque non c'era e non è stato in grado di scendere in campo senza nemmeno prendere parte alla trasferta del PSG. Non ha festeggiato il titolo con i compagni così come non l'ha fatto la tifoseria che si aspettava decisamene di più da una squadra che può contare su giocatori del calibro di Messi, Mbappé e lo stesso Neymar. Ma ad aggravare il tutto è stata la sua presenza al Gp di Monaco di F1.

I media francesi hanno infatti ripreso le immagini dell'arrivo di Neymar nel box della Red Bull. Il brasiliano ha salutato i membri dello staff del team campione del mondo in carica e che ha poi trionfato per le strade di Montecarlo grazie al solito Max Verstappen che ha tagliato per primo il traguardo. La sua presenza al GP di F1 è sembrata come una mancanza di rispetto nei confronti di tifosi, società, allenatore e compagni di squadra nel giorno della conquista del titolo da parte dello stesso PSG. Un motivo in più per mettersi ulteriormente contro la tifoseria che solo qualche settimana fa aveva protestato animatamente sotto casa sua.

Leggi anche Donnarumma fa una papera incomprensibile e prende gol, Gigio criticato dai tifosi del PSG

Neymar ha ancora un contratto con il PSG fino al 30 giugno 2025 ma la sensazione è che la proprietà qatariota voglia eliminare le "mele marce" per ripartire con un nuovo progetto che porti finalmente il club a giocarsi possibilità importanti di vincere la Champions. Ecco perché anche il mancato rinnovo di Messi fa capire quanto sia forte la volontà del club di liberarsi di giocatori di questo tipo e ricominciare da capo. Il gesto di Neymar di rinunciare a recarsi a Strasburgo per festeggiare il titolo della squadra non è piaciuto a nessuno, specie perché gli altri giocatori infortunati erano tutti presenti. L'ennesimo capitolo di una storia che sembra essere ormai al capolinea.