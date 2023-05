Il ritorno del PSG campione di Francia a Parigi è tristissimo: scena desolante in aeroporto Il PSG ha vinto la Ligue 1 per l’undicesima volta nella sua storia dopo il pareggio per 1-1 contro lo Strasburgo. I giocatori sono stati accolti solo da tre tifosi al ritorno dalla trasferta che ha regalato il titolo nazionale: una scena desolante all’aeroporto di Roissy.

A cura di Vito Lamorte

Il Paris Saint-Germain con il pareggio in casa dello Strasburgo è riuscito a conquistare matematicamente la Ligue 1 2022-2023. È il nono titolo negli ultimi dieci anni del campionato francese per i parigini, che dominano in lungo e in largo il torneo nazionale dall'approdo di Al-Khelaifi al timone della società nonostante allenatori e giocatori diversi.

A mettere la firma sul match che ha dato il titolo al PSG è Lionel Messi, che dopo pochi minuti dall'inizio della gara regala a Galtier il trionfo con una giornata d'anticipo e si appropria di un altro record: con il gol di questa sera diventa il miglior marcatore di sempre nei top 5 campionati europei (496 gol). Salvezza matematica, invece, per lo Strasburgo grazie al pari nel penultimo turno.

A far discutere, però, è stato quello che è accaduto al ritorno della squadra dall'Alsazia.

Non c'è stata nessuna festa per l’11° titolo del PSG, con la squadra che ha festeggiato brevemente con i tifosi presenti a La Meinau prima di tornare a Parigi. Ma ancora più incredibile è ciò che è accaduto al rientro della squadra nella capitale.

Intorno alla mezzanotte è atterrato un primo aereo a Le Bourget con sette giocatori che non sono scesi in campo, tra cui Marquinhos, Kimpembe, Hakimi e Nuno Mendes; che hanno lasciato l’aeroporto con alcuni furgoni senza che nessun sostenitore del PSG fosse presente ad accoglierli.

Quasi due ore dopo è arrivato il resto della squadra all'aeroporto Charles de Gaulle ma ad accoglierli per celebrare con loro il titolo erano presenti solo tre tifosi: un momento davvero incredibile. Bernat e Danilo hanno firmato le maglie dei presenti prima che tutti i giocatori lasciassero lo scalo ciascuno per conto proprio. Una scena mai vista prima, probabilmente, in occasione di una festa per un titolo nazionale.

I contrasti tra il PSG e i suoi tifosi erano esplosi nelle scorse settimane con manifestazioni di protesta vere e proprie nei confronti di società e calciatori: la mancata presenza dei gruppi organizzati dopo il ritorno dalla trasferta che ha portato al titolo nazionale è l'ennesimo tassello di un rapporto davvero surreale tra un club di calcio e i suoi fan.

Adesso bisognerà vedere cosa accadrà al Parco dei Principi in occasione dell'ultima gara casalinga contro il Cleremont: in quell'occasione ci sarà la premiazione e il giro della squadra per salutare i tifosi. Visti i rapporti tesi non sono esclusi momenti di contestazione anche durante la festa e questo renderebbe ancora più evidenti le contraddizioni che si stanno vivendo a Parigi da qualche anno tra società e supporter.