Neymar perde un milione al gioco in un’ora: la disperazione in diretta del brasiliano Durante una diretta streaming, Neymar perde un milione di euro al gioco: la sua reazione diventa virale.

A cura di Paolo Fiorenza

Neymar tornerà in campo soltanto nella prossima stagione, dopo essere stato operato alla caviglia destra lo scorso 10 marzo in seguito all'infortunio che lo aveva costretto ad uscire dal campo in lacrime nel match contro il Lille giocato il 19 febbraio. I tempi di recupero dopo l'intervento chirurgico che ha avuto luogo a Doha sono tali da non consentire di rivederlo prima dell'estate: si parla infatti di 4 mesi. Il 31enne brasiliano ha assistito dunque da fuori all'ennesimo fallimento in Champions League del club di proprietà dell'emiro del Qatar e c'è chi pensa che per lui il meglio sia ormai alle spalle.

Neymar esce dal campo in barella contro il Lille

In attesa di sapere se al suo ritorno in spogliatoio troverà ancora il suo grande amico Messi, il cui contratto è in scadenza a giugno e che potrebbe clamorosamente tornare al Barcellona, Neymar continua a fare quello che fa di solito nel tempo libero e che in passato lo ha spesso portato ad essere al centro di polemiche: giocare d'azzardo, sia live che online. E poiché le emozioni che cerca devono essere commisurate al suo portafoglio, le cifre che girano sono assolutamente folli, almeno per chi non abbia un ricchissimo contratto col PSG oltre a tanti accordi pubblicitari milionari.

Dunque, se le cose vanno male, si può finire per perdere tantissimo. Le ultime ore non sono state facili per O Ney, che si è visto hackerare il suo profilo Twitter (poi recuperato) ma soprattutto ha subìto una mazzata pesantissima giocando ad un casino online. In appena un'ora di gioco, testimoniata da una diretta streaming, il brasiliano ha dissipato circa un milione di euro (oltre 5 milioni di reais brasiliani). Neymar a quel punto ha abbozzato, fingendo di piangere per la pesante perdita, in un misto di lacrime e urla disperate. Poi, dopo che un suo amico che era collegato ha commentato "come perdere un milione in un'ora", il numero 10 del Brasile ha riso rispondendo "che non l'ha fatto nessuno".

Insomma pur con un milione in meno in tasca, Neymar non ha perso il suo buon umore. Chi è un po' meno contento è il tifoso del PSG, che in tutti questi anni ha sperato che il brasiliano potesse diventare quel leader che neanche al Barcellona è mai stato, da secondo violino qual era di Messi. Speranza che a questo punto della sua carriera appare destinata a restare probabilmente vana.