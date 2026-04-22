Elkann valuta l’acquisizione del Botafogo: la Juve apre una via diretta ai talenti brasiliani?

Altro che disimpegno: John Elkann sembra intenzionato a rilanciare e ampliare ulteriormente il raggio d’azione della Exor nel mondo del calcio. Il legame con la Juventus resta solidissimo e, anzi, negli ultimi mesi si è rafforzato grazie a una presenza sempre più attiva del numero uno del gruppo, spesso vicino alla squadra e allo staff tecnico anche nei momenti chiave della stagione.

Ma il progetto va oltre i confini italiani ed europei. Secondo un'indiscrezione rilanciata dal Financial Times, Exor starebbe valutando seriamente l’acquisizione del Botafogo, uno dei club più storici e iconici del calcio brasiliano. La società è attualmente in vendita e rappresenterebbe un’opportunità strategica per entrare in modo strutturato nel mercato sudamericano, da sempre ricco di talenti e prospettive.

Dopo aver respinto nei mesi scorsi alcune proposte per la cessione della Juventus, Elkann sembra quindi orientato verso una strategia opposta: non ridurre, ma espandere. L’eventuale ingresso nel Botafogo consentirebbe infatti di costruire una rete internazionale più ampia, in grado di collegare direttamente Europa e Sud America attraverso un sistema virtuoso di scouting, sviluppo e valorizzazione dei giovani calciatori.

Elkann guarda con interesse al Botafogo: nuova strategia per assicurarsi i nuovi talenti brasiliani?

Un’operazione di questo tipo avrebbe anche un valore simbolico e storico. Il marchio Fiat, legato alla famiglia Agnelli, ha intrattenuto per decenni rapporti con il Brasile, e il calcio potrebbe diventare un nuovo ponte tra queste realtà. Per la Juventus significherebbe avere una corsia preferenziale su uno dei mercati più prolifici del mondo, rafforzando la propria competitività a lungo termine.

In questo scenario, il possibile acquisto del Botafogo non rappresenta solo un investimento economico, ma un tassello di una visione più ampia: trasformare il gruppo Exor in un protagonista globale del calcio, capace di integrare competenze, risorse e talenti su scala internazionale.