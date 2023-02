Neymar, infortunio shock alla caviglia: il brasiliano esce in lacrime e distrutto dal dolore L’infortunio alla caviglia destra di Neymar è la nota stonata nella vittoria del Paris Saint-Germain (4-3) contro il Lille. Il brasiliano esce in barella in lacrime e con le mani sul viso, si teme un lungo stop.

Neymar esce in barella, ha le mani sul viso per il dolore alla caviglia destra infortunata.

Urlo per il dolore. Lacrime per il trauma e il timore d'essersi fatto male in maniera grave. L'immagine di Neymar che si alza, zoppica, prova a mettere il piede sul prato ma lo ritrae subito, non ce la fa a reggersi da solo ed è costretto a uscire dal campo in anticipo per infortunio restituisce tutta l'ansia del calciatore che teme per la serietà dell'infortunio procuratosi.

Basta guardare le immagini per rendersi conto di come sia palpabile il rischio si tratti di una cosa ben più preoccupante: la caviglia destra del brasiliano s'è girata – come si dice in gergo – effettuando un movimento innaturale, flettendosi in maniera tale che sembrava spezzarsi. Il contatto involontario con il piede di un avversario, la dinamica dell'azione e la concitazione della situazione caratterizzano quel momento durissimo per il giocatore e per la squadra di Galtier.

Il momento in cui l’articolazione del brasiliano sembra cedere.

Un gol e in assist nella sfida contro il Lille (terminata per 4-3 in favore del Paris Saint-Germain grazie alle prodezze decisive di Messi) avevano dato lustro alla prestazione del sudamericano che nei giorni scorsi era finito nel mirino della tifoseria per l'atteggiamento durante i match, il chiacchiericcio sulle feste fino a notte fonda, le prestazioni e più ancora per il litigio che c'era stato all'interno dello spogliatoio con l'uomo mercato, Campos.

L’incidente di gioco mette fuori casa il sudamericano: le immagini sono da brivido.

Nella gara con il Losc sembrava potesse lasciare tutto alle spalle, la sorte ha voluto che finisse sotto i riflettori per l'incidente capitatogli al 51° e che ne mette in forte dubbio la partecipazione al ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco. Si attende l'esito degli esami diagnostici per valutare entità del trauma e se quella torsione così pronunciata non abbia provocato danni ulteriori all'articolazione.

L’espressione di dolore e preoccupazione di Neymar per l’infortunio.

La caviglia destra è un tallone d'Achille per Neymar che a fine novembre scorso, durante i Mondiali in Qatar, si fece male nella partita contro la Serbia: riportò un problema ai legamenti laterali dell'arto e lo staff medico della Seleçao fece il possibile per agevolarne la guarigione. Fu impressionante la foto postata allora dai social dallo stesso calciatore che mostrò in quali condizioni fossero la caviglia e il piede (molto gonfio a causa di un edema osseo).