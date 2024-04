video suggerito

Spunta un video di Alex Ferguson di 41 anni fa: il paragone con ten Hag allo United è impietoso I tifosi del Manchester United sono distrutti dalla nostalgia quando vedono un’intervista di Alex Ferguson di 41 anni fa: il livello di mentalità e standard è mostruosamente alto, nel confronto il piagnulocoso Erik ten Hag ne esce a pezzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Il Manchester United si è qualificato alla finale di FA Cup in maniera rocambolesca a dire poco: basti pensare che molti dei suoi tifosi erano sfollati dallo stadio di Wembley quando il Coventry – squadra di seconda divisione sfavoritissima alla vigilia – aveva messo a segno al 121′ quello che sembrava essere il gol della clamorosa vittoria per 4-3, in una semifinale che aveva visto i Red Devils avanti 3-0. Il VAR poi aveva annullato la rete e la squadra di Erik ten Hag aveva finito per vincere ai rigori, anche grazie ai trucchi di Onana. Le critiche tuttavia avevano investito giocatori e tecnico, e quest'ultimo aveva risposto a muso duro, opponendo la grandezza del risultato raggiunto. Parole cui i tifosi dello United hanno contrapposto quelle di tutt'altro tenore di Alex Ferguson, di cui è spuntato un vecchio video risalente a 41 anni fa quando allenava l'Aberdeen, squadra da lui portata sul tetto d'Europa.

Alex Ferguson oggi a 82 anni: lo spirito del vecchio leone è indomito

Il filmato che riemerge dalle nebbie del passato e che porta tutti i segni del tempo mostra il livello di mentalità e di standard mostruosamente alti del leggendario Sir Alex, che poi avrebbe fatto la storia nei suoi 27 anni allo United. Ferguson viene intervistato appena dopo che l'Aberdeen ha vinto una finale di coppa nazionale contro i Rangers di Glasgow. Sarebbe lecito aspettarsi quanto meno mezzo sorriso e qualche complimento alla squadra, ma il tono delle parole dell'allenatore scozzese, all'epoca 42enne, è completamente diverso e coglie di sorpresa l'intervistatore.

Ferguson è letteralmente furioso per la prestazione dei suoi giocatori e non usa giri di parole: "È stata una performance vergognosa. Vincere le coppe non ha importanza. I nostri standard sono stati fissati molto tempo fa e non accetterò una cosa del genere da nessuna squadra dell'Aberdeen". Frasi dette con una durezza che fa capire perché – anni dopo – i famosi ‘asciugacapelli' di Sir Alex facessero tremare i muri dello spogliatoio dello United.

Nel sentire quelle parole, ai tifosi dei Red Devils è venuto il magone mettendole a confronto con quelle un po' piagnucolose e risentite di ten Hag nei confronti dei giornalisti, che avevano definito con una sola parola, ovvero "imbarazzante", la prova contro il Coventry. Ed anche oggi, nella conferenza di vigilia del match di campionato contro lo Sheffield United, il tecnico olandese ha ribadito il suo punto di vista: conta il risultato, altro che criticare e fare gli schizzinosi.

"La reazione, i commenti dopo la partita con il Coventry… è stata una vergogna. È stato imbarazzante da parte vostra – ha ribaltato la considerazione Ferguson – Il grande calcio è questione di risultati, noi siamo arrivati in finale e ce lo siamo meritato non solo con questa partita ma anche con le altre. È un risultato enorme, due volte in due anni, è magnifico. Per me da allenatore quattro finali di coppe in quattro anni. I commenti sono una vergogna".

Parole che ancora una volta sono state accolte negativamente dai tifosi dello United, che rimpiangono l'età dell'oro di Ferguson, quando la tempra e l'ambizione del tecnico – oggi 82enne tifoso, spesso presente a Old Trafford – erano la garanzia migliore per le fortune dei Red Devils.