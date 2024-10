video suggerito

Sir Alex Ferguson non abbandona mai lo United: ripreso mentre osserva dal telefono il 3-3 di Maguire Sir Alex Ferguson per una volta non ha seguito dal vivo il Manchester United, ma non lo ha abbandonato. Il tecnico scozzese mentre era sulle tribune per Rangers-Lione ha guardato gli ultimi minuti della partita e ha celebrato il gol di Maguire nel recupero, che ha visto in diretta sul suo smartphone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Da quando Sir Alex Ferguson ha lasciato il Manchester United i Red Devils non hanno mai vinto la Premier League e non hanno mai realmente lottato per il titolo, ed hanno cambiato allenatori a raffica (Moyes, Giggs, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer e ten Hag). Sir Alex segue con passione lo United, è fisso a Old Trafford e spesso segue il club in trasferta, ma per la sfida di Europa League con il Porto ha preferito passare e si è sposato a Glasgow per Rangers-Lione. Ma da Ibrox ha tenuto d'occhio lo United e il video sbucato in rete è davvero bello. La gioia e lo stupore di Sir Alex nel vedere, probabilmente sul suo telefono, il gol del 3-3 di Harry Maguire.

Ferguson in tribuna per Rangers-Lione

Ferguson è presenza fissa sugli spalti di Old Trafford quando gioca il Manchester United, lì gli hanno intitolato anche una tribuna, spesso come detto è con la squadra pure quando è impegnata in trasferta. La sfida di Europa League di Oporto non l'ha seguita dal vivo, ha preferito Rangers Glasgow-Lione. Sir Alex ha un passato da calciatore con i Rangers – disputò due stagioni sul finire degli anni '60 – e anche lì è stato omaggiato in passato. Per la verità la partita a cui ha assisto non gli ha dato soddisfazioni, perché il Lione ha vinto in Scozia per 4-1.

Maguire pareggia al 91′: è 3-3 tra Porto e Manchester United

Nel finale di partita Ferguson si è concentrato più su un'altra partita, quella tra Porto e Manchester United, che sembrava l'ennesima debacle dei Red Devils che sono passati dall'essere avanti 2-0 a essere sotto 3-2 e con un uomo in meno, per un'altra espulsione di Bruno Fernandes. Sir Alex dal suo telefono segue la partita, come un vero tifoso che ha a cuore le sorti della sua squadra, segue il match nelle battute finali quando il Manchester trova il 3-3 al 91′ con un gol in mischia di Harry Maguire. Un punto d'oro per la classifica dell'Europa League e per ten Hag, che respira fino al weekend (poi si vedrà).

Ferguson vede tutto sul suo smartphone e annuncia il pareggio dello United

Qualcuno ha immortalato Ferguson mentre vede proprio l'azione del 3-3. Lo scozzese alla persona che ha al fianco annuncia quello che è successo: "3-3 dello United, 3-3". Poi si stoppa continua a guardare vede il replay e dice: "Harry Maguire". Un'immagine che, se possibile, lo ha reso ancora più leggendario agli occhi dei tifosi Red Devils, che lo rimpiangono ogni santo giorno. Di sicuro un'immagine meravigliosa per la passione che mette sempre, a 82 anni, Sir Alex.