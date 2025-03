video suggerito

Dominio dei fratelli Marquez in Argentina: Marc vince su Alex, 3° Morbidelli. Bagnaia in difficoltà Gara a senso unico al GP d’Argentina con Marc Marquez che prende il largo con il fratello Alex, lasciato in testa fino a -5 dalla fine. Quando il campione spagnolo si prende la testa della corsa e vince in solitaria ribadendo un dominio quasi assoluto. Morbidelli 3°, Bagnaia quarto in sofferenza. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Al GP d'Argentina, seconda prova del Motomondiale 2025 a trionfare sul circuito di Termas de Rio Hondo è stato un assolo dei fratelli Marquez che hanno dominato la scena dal primo all'ultimo giro, gestendo come meglio hanno creduto, l'intera corsa. Alla fine, primo sulla bandiera a scacchi è arrivato, Marc Marquez che a -54 dalla fine ha superato Alex. Per Bagnaia tanta sofferenza, un quarto posto amaro, dietro ad un ottimo Morbidelli, finito a podio.

Alla partenza posizioni rispettate con i fratelli Marquez che comandano davanti a Bagnaia che si deve difendere dall'insidia Zarco. Per Bastianini e Bezzecchi un GP maledetto, subito caduti poco dopo il via. Per Pecco qualche difficoltà di troppo, a tal punto che cede il 3° posto a Morbidelli, mentre avanti Alex supera Marc in una sfida tutta in famiglia lasciando dietro di loro il vuoto. La seconda parte della gara non offre colpi di scena se non qualche schermaglia tra fratelli con Marc che alla fine rompe gli indugi dopo aver rischiato l'imbarcata.

A cinque giri dal traguardo la gara si delinea, per il secondo successo di Marc che supera Alex e non molla più la prima posizione. Morbidelli solidifica il terzo posto davanti ad un Bagnaia costretto alla difensiva, anche se Pecco è riuscito nella parte finale a guadagnare qualcosa senza però trovare il podio.

Per i fratelli Marquez è stato un weekend da leone. Marc ha continuato a comportarsi da dominatore in questo inizio del Mondiale MotoGP 2025: dopo la doppietta firmata in Thailandia che ha mostrato la sua perfetta simbiosi, immediata, in Ducati, e il successo ottenuto nella Sprint Race del GP d’Argentina, il fuoriclasse spagnolo è stato protagonista anche nel warm-up che ha preceduto il Gran Premio sul circuito di Termas de Rio Hondo. Un momento straordinario anche per Alex che in gara ha tenuto testa al fratello quasi fino alla fine.