video suggerito

Gimenez esce per infortunio nel finale di Milan-Fiorentina: cos’è successo dopo lo scontro con De Gea La partita di Santiago Gimenez contro la Fiorentina dura pochissimo. L’attaccante messicano finisce per infortunarsi dopo uno scontro di gioco con De Gea. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Piove sul bagnato in casa Milan che contro la Fiorentina in casa a San Siro non va oltre il pareggio. Dopo aver rimontato due gol alla viola passata in vantaggio nel primo tempo con le marcature Kean e l'autorete di Thiaw i rossoneri perdono per infortunio Abraham che dopo 55 minuti è costretto a lasciare il campo. Conceicao manda subito Gimenez sul rettangolo verde ma l'attaccante messicano, dopo un paio di occasioni buone finisce anche lui per infortunarsi. Al minuto 80, nel momento in cui aveva tanto bisogno di un calciatore da profondità, il giocatore crolla a terra.

Il centravanti ex Feyenoord viene lanciato verso la porta della Fiorentina ma De Gea è in vantaggio e riesce ad anticiparlo. Cadendo per terra però Gimenez avverte subito un dolore al fianco. Il messicano si tocca le costole avvertendo subito un grande fastidio. Possibile che sia caduto male. Dopo pochissimi minuti i rossoneri devono sostituirlo. Gimenez lancia uno sguardo alla panchina e dopo un attimo si lascia cadere per terra, quasi disperato per quanto accaduto. Conceicao lo richiama in panchina sconsolato e per Gimenez la serata è ancora una volta amara.

Il momento in cui Gimenez cade per terra e si fa male.

Inizialmente si pensava che Gimenez potesse stringere i denti e proseguire la partita per gli ultimi dieci minuti più recupero ma il tecnico dei rossoneri aveva già pronti 3 cambi e così ha coinvolto nelle sostituzioni anche il messicano. In tanti hanno abbracciato il giocatore ovunque raggiunta la panchina. Gli hanno chiesto cosa avesse sentito e come si sentisse. In quel momento però la rabbia e il dolore sono un mix tremendo e Gimenez ha preferito sedersi lasciandosi curare dai sanitari del Milan che prontamente lo hanno soccorso.

L'infortunio di Gimenez e cosa è accaduto

Da capire ora l'entità del suo infortunio che potrebbe essere una batosta per il finale di stagione dei rossoneri anche in vista del ritorno di Coppa Italia contro l'Inter. Conceicao in questo momento gli sta preferendo Abraham in attacco come titolare del proprio reparto offensivo nonostante il messicano sia stato pagato fior fior di milioni a gennaio. L'infortunio, se serio, potrebbe mettere la parola fine a 6 mesi non proprio esaltanti dal messicano che sicuramente dopo l'uscita di scena dalla Champions del Milan ha brillato poco così come quasi tutto il Milan.