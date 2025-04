video suggerito

La reazione di Palladino alla scomoda domanda in diretta dopo Milan-Fiorentina: “Fai il bravo” Raffaele Palladino ha parlato al termine di Milan-Fiorentina. L’attaccante della viola ha dribblato in diretta la scomoda domanda sul campionato dei toscani: “Fai il bravo”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Raffaele Palladino sta guidando la Fiorentina sempre più in alto nella classifica di Serie A. Il pareggio con il Milan lascia un po' l'amaro in bocca a questa viola e qualcuno si chiede che siano due punti persi per la corsa Champions o un punto guadagnato. Insomma, quali siano le ambizioni della Viola dopo il pareggio col Milan è chiaro a tutti: la squadra di Palladino un pensiero al quarto posto Champions ce lo sta facendo e la qualità del gioco espresso da questa Fiorentina conferma questa ambizioni da parte di tecnico, squadra e società.

Ne ha parlato lo stesso Palladino ai microfoni di Sky Sport quando a precisa domanda su quanto possa valere questo punto in ottica Champions ha risposto sorridendo, con una mezza battuta racchiusa tutta in una frase. Gianluca Di Marzio da studio pone questo quesito all'allenatore della viola che interrompe subito i commenti successivi che si sono susseguiti: "Fai il bravo Gianluca, fai bravo!". Palladino non riesce a mascherare un mezzo sorriso e aggiunge: "Io ora devo essere pompiere e tenere il profilo basso".

Palladino in panchina a San Siro.

L'allenatore proseguendo questo discorso aggiunge: "Stiamo crescendo perché abbiamo preso una bella strada e dobbiamo continuare così e queste 7 partite vogliamo giocarcele contro tutte – ha detto l'allenatore -. Abbiamo uno stato mentale e fisico importante, c'è serietà tra i ragazzi e dobbiamo essere ambiziosi ma allo stesso tempo avere testa bassa, pedalare, essere umili, perché è tutto aperto e ce la giocheremo fino alla fine". Mastica amaro Palladino per i punti persi contro le squadre di medio-bassa classifica: "Abbiamo perso punti per delle indecisioni avute".

Le parole di Palladino dopo Milan-Fiorentina

Ma ora Palladino fa capire come sia tutto cambiato: "Adesso vogliamo fare grandi prestazioni anche con squadre che lottano in una posizione di classifica più bassa ma abbiamo preso la strada giusta e ce la vogliamo giocare senza pressione ed equilibrio – spiega -. Vogliamo giocarcela con tutti sia in campionato che in Conference. Abbiamo tanto entusiasmo, per questo non vogliamo dare priorità a una sola competizione". E poi un commento sulla sfida contro il Milan: "Erano anni che non vedevo una partita così bella e avvincente".