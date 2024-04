video suggerito

I tifosi del Manchester United sfollano al gol del Coventry, ma corrono indietro: è il calcio del VAR Molti tifosi del Manchester United avevano lasciato Wembley disgustati dopo il gol della vittoria per 4-3 del Coventry al 121′, ma poi hanno cercato di rientrare di corsa nello stadio quando è arrivata la notizia dell’annullamento della rete dopo l’intervento del VAR. I Red Devils hanno poi vinto ai rigori la semifinale di FA Cup. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sarebbe stato uno dei finali più leggendari nella storia ultracentenaria della Coppa d'Inghilterra: la rimonta del Coventry sul Manchester United da 0-3 a 3-3 in una semifinale al cardiopalmo, col colpo di scena finale del gol della vittoria per 4-3 segnato in contropiede dagli Sky Blues al 121′, ovvero all'ultimo respiro dei tempi supplementari. Sarebbe stata una semifinale da consegnare alla storia. Ed invece no, lo sarebbe stato sicuramente senza VAR, visto che il fuorigioco del calciatore del Coventry era davvero millimetrico, ma tanto è bastato per la tecnologia per annullare la rete e far andare la gara ai calci di rigore, poi vinti dai Red Devils grazie alle parate di Onana. E un surreale video mostra i tifosi dello United lasciare lo stadio avendo pensato che fosse ormai finita, salvo poi cercare di tornare di corsa dentro lo stadio quando si è diffusa la notizia che il gol era stato annullato.

La rimonta del Coventry era stata da sogno: la squadra sfavoritissima – che milita in Championship, ovvero la seconda divisione inglese – era sotto di ben tre gol al 70′, prima che la formazione di ten Hag staccasse la spina e riuscisse nell'impresa di farsi raggiungere sul 3-3 al 95′ su calcio di rigore realizzato da Haji Wright. E proprio quest'ultimo era in fuorigioco quasi impercettibile nell'azione che aveva poi portato al suo assist vincente per la rete del 4-3 messa a segno da Victor Torp che aveva fatto esplodere Wembley. In quel momento molti tifosi dei Red Devils avevano dato per finita la gara ed erano sfollati dallo stadio con sentimenti tra la mestizia e il disgusto.

Ma non era finita, non nell'epoca ormai irreversibile del VAR: un video girato dagli spalti dello stadio verso l'esterno del medesimo mostra il piazzale antistante pieno di tifosi che stanno andando via. Poi però arriva la notizia dell'annullamento del gol del Coventry e gli stessi tifosi fanno dietro front, cercando di rientrare di corsa dentro Wembley per assistere ai rigori. Non è sicuro che ci siano riusciti, perdendosi la grande gioia di chi invece era rimasto al suo posto.

Il fuorigioco millimetrico di Wright che ha portato all'annullamento del gol del Coventry

"Se Wright si fosse tagliato le unghie dei piedi non staremmo parlando di fuorigioco – ha detto amaramente dopo la partita il tecnico del Coventry Mark Robins – Della nostra prestazione si parlerà a lungo. Siamo delusi ma non possiamo essere troppo giù di morale. Nell'ultima ora di partita abbiamo giocato come il Manchester United e questo è ciò di cui sono orgoglioso". Ma fare la storia è un'altra cosa: la finale sarà un derby di Manchester che promette scintille.