video suggerito

Onana eroe, salva il Manchester United dalla figuraccia in FA Cup: ai rigori ferma il Coventry André Onana ha parato il rigore decisivo per il Manchester United, evitando un storico KO contro il piccolo Coventry, capace di rimontare dal 3-0 al 3-3 nei tempi regolamentari. Così ha permesso ai Diavoli Rossi di raggiungere la finale di FA Cup in cui sfiderà il City. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Manchester United è in finale di FA Cup ma deve dire grazie al suo portiere, André Onana, spesso criticato per errori ripetuti durante l'intera attuale stagione ma decisivo contro il Coventry dal dischetto: è lui che ha permesso ai Diavoli Rossi di evitare una figuraccia epocale contro una squadra di Championship capace di recuperare incredibilmente dal 3-0 al 3-3.

Una sfida sul neutro di Wembley che poteva trasformarsi in un flop epico per il Manchester United di ten Hag capace di complicarsi in modo assurdo la vita nella semifinale sulla carta più che alla portata contro il piccolo Coventry, formazione di Championship già arrivata ad un risultato storico, la semifinale di FA Cup. Che fino al 90′ appariva come il punto di arrivo con lo United forte di un vantaggio importante, anche se in parte rimontato. Fino al rigore del 95′ concesso dal VAR per un fuorigioco millimetrico che ha permesso a Wright capace di trovare il 3-3 e trascinare la sfida ai rigori.

Un epilogo imbarazzante perché nella prima ora di gioco i diavoli rossi avevano deciso di chiudere le ostilità: due reti nel primo tempo (al 23′ con McTominay e al 46′ con Maguire) e il tris a inizio di ripresa (Bruno Fernandes al 58′). Colpi che avrebbero steso chiunque, non evidentemente il Coventry che ha invece trovato in quel trittico di reti subite l'orgoglio di riprendersi la scena. In modo a dir poco rocambolesco.

Prima ci ha pensato Simms al 71′ con un tiro a fil di palo che ha sorpreso Onana, poi il raddoppio con Simms che si trasforma assistman per il compagno O'Hare che supera per la seconda volta il portiere camerunense sfruttando anche una beffarda conclusione che lo spiazza.

Sul 3-2 il Coventry ha l'onore di crederci fino alla fine e il Manchester la colpa di pensare che oramai sia comunque raggiunta la finale di FA Cup che rischia di scivolare via quando il VAR a tempo abbondantemente scaduto concede un rigore che Wright realizza senza indugi costringendo quindi all'epilogo più inatteso della vigilia: l'accesso alla finale deciso dagli 11 metri.

Proprio alla lotteria dei rigori, il Manchester si allontana dal bordo del baratro grazie a Onana che diventa il protagonista del match facendo cancellare i tre gol subiti nei 90 minuti di gioco. Così si esalta e para ben due penalty rimediando anche all'errore iniziale di Casemiro, permettendo allo United di giocarsi la Coppa in finale nel derby tutto di Manchester contro il City. Prima ipnotizza O'Hare che si fa parare il tiro poi riesce a distrarre anche Sheaf che spara altissimo.

"Cosa devo dire, io sono qui per questo genere di situazioni" ha detto poi nel post gara Onana che, come è capitato recentemente al Dibu Martinez, ha ricevuto un secondo cartellino giallo senza dover essere espulso. "Siamo giocatori esperti, abituati ad affrontare situazioni sotto pressione… il cartellino giallo? Conosco i regolamenti e mi avevano detto che il precedente era cancellato, quindi non ci sono stati problemi".