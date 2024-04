video suggerito

Dibu Martinez ammonito due volte in Europa League non viene espulso: per regolamento è giusto così Emiliano Dibu Martinez ha ricevuto due ammonizioni nella partita di Conference tra Lille e Aston Villa, la prima durante la partita, la seconda nei rigori. Giusto non espellerlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Emiliano Martinez è stato l'assoluto protagonista della vittoria in Conference League del suo Aston Villa contro il Lille. Il portiere argentino campione del mondo oltre a parare due rigori, è finito al centro di una situazione molto particolare. Durante la lotteria dei penalty infatti, il Dibu ha incassato il secondo giallo della sua serata, eppure non è stato espulso. Un errore? Assolutamente no, visto che il regolamento dà ragione all'arbitro.

Dibu Martinez è stato ammonito per la seconda volta durante i rigori di Lille-Aston Villa

Dopo aver incassato il primo giallo nel corso dei minuti regolamentari di Lille-Aston Villa, ecco che Martinez è stato ammonito nuovamente proprio durante i rigori. Il motivo è legato al comportamento del portiere argentino che a più riprese si è beccato con il pubblico francese, zittendolo con gesti plateali dopo aver parato il primo penalty. L'arbitro, che lo aveva minacciato poco prima, ha sventolato l'ammonizione.

Perché Emiliano Martinez non è stato espulso nonostante i due gialli in Lille-Aston Villa

Ma perché nonostante i due gialli ricevuti durante la partita, Emiliano Martinez non è stato ammonito? Il regolamento parla chiaro, con il riferimento che è alla legge numero dieci dell'IFAB ovvero l'International Football Association Board: le ammonizioni che vengono emesse durante una partita, compresi i tempi supplementari, non vengono poi riportate nei calci di rigore. Dunque un giocatore che riceve un cartellino giallo, sia durante la partita che durante la girandola dei penalty, non viene espulso.

Inutili le proteste dei giocatori del Lille, con il direttore di gara che infatti ha spiegato loro il regolamento. Un sospiro di sollievo per il mai banale Martinez, che si è rivelato decisivo parando due rigori agli avversari. E proprio dopo l'ultimo penalty, il Dibu si è scatenato con un balletto sotto la curva dei tifosi di casa. Vecchie ruggini di finali mondiali, tra Francia e Argentina.