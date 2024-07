video suggerito

Dibu Martinez ancora eroe per l’Argentina tradita da Messi: poi fa un gesto bellissimo L’Argentina è in semifinale di Copa America e deve ringraziare ancora una volta Dibu Martinez: il portiere albiceleste ha parato due rigori, mettendo una pezza all’errore di Messi. Poi il numero uno argentino ha compiuto un gesto da vero uomo di sport. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

119 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Argentina stanotte si è qualificata per le semifinali della Copa America battendo un coriaceo Ecuador solo ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul punteggio di 1-1 (nel torneo non si giocano i supplementari ma in caso di parità si va direttamente ai rigori). L'Albiceleste si era portata in vantaggio al 35′ del primo tempo con Lisandro Martinez, ma è stata gelata in pieno recupero dal pareggio segnato al 91′ da Kevin Rodríguez. La sequenza dei penalty decisivi è cominciata nel modo peggiore, con l'errore di Leo Messi, ma poi ci ha pensato il solito Emiliano ‘Dibu' Martinez ad ergersi ancora una volta ad eroe per l'Argentina, compiendo poi un gesto bellissimo nei confronti del portiere avversario.

Messi sbaglia il rigore, Dibu ne para due: Argentina in semifinale di Copa America

Messi aveva iniziato la partita – affiancato in attacco dall'interista Lautaro Martinez, poi sostituito da Julian Alvarez a metà secondo tempo – nonostante fosse in dubbio dopo aver saltato l'ultima partita del girone contro il Perù a causa di un problema al tendine del ginocchio. Scendendo in campo nell'NRG Stadium di Houston, il capitano dell'Argentina ha battuto il record per il maggior numero di minuti giocati nella storia del torneo. Il 37enne ha tuttavia fallito il primo rigore per la squadra di Scaloni, calciandolo sulla traversa.

Ma a quel punto è salito al proscenio Dibu Martinez, che ha parato i primi due penalty dell'Ecuador, calciati da Angel Mena e Alan Minda, spianando la strada al successo per 4-2 dell'Argentina, visto che da lì in poi non ha sbagliato più nessuno.

Il 31enne portiere dell'Aston Villa è noto per i suoi gesti sopra le righe e per i tentativi, spesso oltre la soglia dell'antisportività, di deconcentrare i tiratori, ma stavolta di pagliacciate non ne ha fatte (a parte una piccola concessione quando ha lanciato la palla ad un paio di metri dal dischetto al momento del tiro di Jordy Caceido), anche perché qualche mese fa è stata introdotta proprio una norma ad hoc che vieta qualsiasi comportamento di questo tipo.

Il bellissimo gesto di Martinez: va a consolare il portiere dell'Ecuador

Ed allora in questa circostanza, il Dibu si è preso i riflettori non solo per l'impresa sportiva, ma anche per quanto fatto dopo: mentre tutti i suoi compagni festeggiavano la qualificazione alle semifinali di Copa America, dove ora aspettano la vincente tra Venezuela e Canada, il portiere albiceleste si è avvicinato al collega ecuadoriano Alexander Dominguez, che era inginocchiato a terra disperato, per consolarlo.

Martinez è rimasto lì per qualche secondo, abbandonando il copione che lo ha visto spesso nella veste dello sfrontato ‘villain' per indossare i panni dell'uomo di sport nella sua accezione più pura.