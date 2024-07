video suggerito

Spunta un video di Zirkzee all’Anderlecht, Kompany lo massacra in spogliatoio: “È l’ultima volta!” Con Joshua Zirkzee ormai ad un passo dal Manchester United, in Inghilterra è rispuntato un video che mostra una sfuriata nei suoi confronti da parte di Vincent Kompany all’Anderlecht: il tecnico lo fa a pezzi davanti a tutti i compagni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Joshua Zirkzee è ormai vicinissimo al Manchester United, che ha accettato di pagare la commissione monstre di 15 milioni chiesta dal suo agente Kia Joorabchian in aggiunta ai 40 milioni del cartellino da versare al Bologna, come previsto dalla clausola rescissoria del 23enne olandese. Niente Milan dunque per l'attaccante ex Bayern reduce dall'ultima ottima stagione in rossoblù. La pietra tombale sulla pista rossonera è stata posta oggi da Ibrahimovic durante la presentazione di Fonseca: "È il passato", ha detto il plenipotenziario rossonero. Come il passato è l'Anderlecht, dove Zirkzee ha avuto come tecnico Vincent Kompany: un video mostra l'allenatore fare una sfuriata pazzesca in spogliatoio contro il giocatore.

Joshua Zirkzee con Vincent Kompany all'Anderlecht

Era la stagione 2021/22, Zirkzee era in prestito al club belga dal Bayern, da dove poi si sarebbe trasferito al Bologna a titolo definitivo. Fu quella l'annata più prolifica per l'olandese, che chiuse con un ruolino di 18 gol (e 13 assist) nelle 47 partite giocate in maglia biancomalva, risultando essere il miglior marcatore della squadra. Un rendimento che non lo salvò dall'essere massacrato da Kompany davanti a tutti i suoi compagni, peraltro anche loro fatti a pezzi durante uno sfogo del tecnico in spogliatoio in occasione di un pareggio 2-2 in casa del Sint-Truiden.

Kompany appende al muro Zirkzee in spogliatoio

Nel video della sfuriata, si sente Kompany urlare ai giocatori – che ascoltano tutti in silenzio – con voce stravolta: "Ascoltate, nessun malinteso, c'è un fottuto lato di me che non avete fottutamente visto, ragazzi. Numero uno: se giochiamo con tre, quattro, cinque o sei, è una mia fottuta decisione, e mi assumo la responsabilità se perdiamo e non giochiamo bene".

Poi il tecnico, che nella prossima stagione allenerà il Bayern Monaco, attacca direttamente Zirkzee per la sua reazione dopo essere stato sostituito: "E la seconda cosa, Zirk, questa è l'ultima volta che parlo del tuo atteggiamento. Tu esci, non ho bisogno di un fottuto sorriso ma ho bisogno di un atteggiamento che sia perfetto. Non stavi giocando bene, proprio come tutti gli altri. Avrei potuto togliere chiunque senza che nessuno si lamentasse".

Zirkzee dal Bologna al Manchester United, tutto fatto

Il video è rispuntato fuori adesso in Inghilterra, a proposito del carattere non facile di Zirkzee. Il calciatore al Manchester United troverà il connazionale Erik ten Hag in panchina: è stato lui il massimo sponsor del suo arrivo, con più di una telefonata fatta al giocatore. L'accordo tra i Red Devils e l'attaccante è stato trovato, ora il club mancuniano proverà a convincere il Bologna ad accettare qualcosa meno dei 40 milioni della clausola. L'operazione comunque sembra in dirittura d'arrivo.