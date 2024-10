video suggerito

Montella al Manchester United: il CT della Turchia nella lista dei candidati per sostituire ten Hag Vincenzo Montella nella lista dei candidati per sostituire Erik ten Hag sulla panchina del Manchester United: in Turchia non hanno nessun dubbio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Vincenzo Montella nella lista dei candidati per sostituire Erik ten Hag sulla panchina del Manchester United: in Turchia non hanno nessun dubbio. L'allenatore olandese, nonostante il rinnovo della scorsa estate, potrebbe pagare il pessimo inizio di stagione e la sua posizione è in discussione da diverse settimane. Un nome caldo per sostituirlo è quello dell'attuale CT della nazionale turca.

L'ex allenatore di Roma, Milan e Fiorentina sarebbe uno dei candidati per diventare il nuovo manager dei Red Devils in caso di esonero di ten Hag: a riportare questa indiscrezione è il media turco Ajansspor.

Montella nella lista dei candidati per sostituire ten Hag allo United

Un nome assolutamente a sorpresa, quindi, per la panchina di Old Trafford: naturalmente siamo nel campo dei rumors di mercato, e sappiamo bene cosa accade spesso nelle soste per le nazionali, ma la situazione allo United è talmente complessa che non si può escludere nulla a priori.

Il bilancio di Vincenzo Montella alla guida della nazionale turca è di 9 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte. L'Aeroplanino ha saputo rilanciare la sua carriera in Turchia e dopo i buoni risultati con l’Adana Demirspor, 9° posto da neopromossa e 4° con qualificazione alla Conference League, è arrivata la chiamata per la panchina della nazionale: i risultati sono molto positivi, visto che è arrivata la qualificazione a EURO 2024 e un'eliminazione amara ai quarti di finale della competizione.

Nelle scorse settimane erano stati fatti altri due nomi per la sostituzione di ten Hag: erano quelli di Simone Inzaghi e Gareth Southgate.

Il pessimo inizio del Manchester United di Erik ten Hag

Il Manchester United sta attraversando un momento pessimo e dopo 7 giornate di Premier League i Red Devils sono al 14° posto con 8 punti, a -6 dalla zona Champions League. In Europa League 2 pareggi nelle prime uscite contro Twente e Porto: anche in Europa le cose non vanno molto bene.

Togliendo il 7-0 al Barnsley al 3° turno di Coppa di Lega, il Manchester United di ten Hag ha collezionato 4 pareggi e una sconfitta (il pesante 3-0 interno subito dal Tottenham) nelle ultime 5 partite. Un avvio stagionale a dir poco disastroso.