Ten Hag allo stadio per Roma-Juventus, è ospite dei Friedkin: le ipotesi sul futuro in Italia Ten Hag è l’ospite speciale della famiglia Friedkin, è in tribuna per il big match: la sua presenza all’Olimpico scatena le voci di mercato, ma al momento tutto tace. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ada Cotugno

La presenza di Erik Ten Hag all'Olimpico ha scatenato incontrollate voci di mercato. L'ex allenatore del Manchester United è stato avvistato nella capitale mentre si recava allo stadio per assistere a Roma-Juventus, ospite della famiglia Friedkin che ha riservato per lui un posto nella tribuna d'onore. Sembrerebbero essere tutti indizi per un suo possibile approdo sulla panchina giallorossa, ma il suo entourage avrebbe smentito la notizia.

Il suo arrivo in città però desta sospetti, soprattutto perché assisterà all'incontro fra due squadre in cerca dell'allenatore definitivo con cui programmare la prossima stagione. E anche lo stesso tecnico olandese si sta guardando intorno alla ricerca di una nuova sistemazione, dato che è ormai a spasso dallo scorso ottobre, quando è stato esonerato dal Manchester United.

Ten Hag allo stadio, è in tribuna per Roma-Juve

La visita sembra essere sospetta, soprattutto perché è questo il periodo in cui i giallorossi sono più attivi per cercare l'allenatore dal quale ripartire nella prossima stagione. Nella scelta peserà anche l'opinione di Claudio Ranieri, attualmente impegnato in campo nella partita contro la Juventus: destini che si incrociano, possibili storie da scrivere, ma tutto tace e sembrerebbe essere arriva anche la smentita da parte dell'entourage di Ten Hag.

Sebbene sia ospite dei Friedkin, l'allenatore sarebbe a Roma per una visita di piacere e si troverebbe allo stadio soltanto per il fascino del big match. Amore incondizionato per il calcio, a quanto pare, soprattutto perché i giallorossi sembrano intenzionati a puntare su un profilo italiano come Pioli oppure Sarri. Ma è inevitabile far correre la curiosità davanti alla presenza dell'ex Manchester United, esonerato lo scorso ottobre e alla ricerca di una nuova squadra per riprendere il filo della sua carriera.