Mourinho rischia una maxi squalifica in Turchia, mentre diventa un candidato per il Brasile

José Mourinho ha preso per il naso Okan Buruk e adesso rischia fino a 10 giornate di squalifica. Il tecnico portoghese del Fenerbahce, intanto, è anche uno dei candidati per la panchina del Brasile.

A cura di Alessio Morra

José Mourinho ha preso per il naso Okan Buruk al termine di Fenerbahce-Galatasaray dei quarti di Coppa di Turchia. Il portoghese adesso rischia una squalifica lunghissima, ma in attesa del verdetto flirta con il Brasile, che sta cercando il sostituto di Dorival e ha inserito anche Mourinho tra i papabili per guidare la Selecao ai Mondiali 2026.

Mourinho sarà pesantemente sanzionato dopo Fenerbahce-Galatasaray

Mourinho rischia una squalifica molto lunga a causa di un gesto che ha fatto il giro del mondo. L'ex allenatore di Inter e Roma è arrivato a contatto diretto con Okan Buruk, che poi è stramazzato in modo sin troppo plateale al suolo. Dopo quel momento focoso si è scatenata una rissa che ha portato addirittura la polizia in campo.

Ancora non è stata inflitta una squalifica a Mourinho, che potrebbe chiudere anticipatamente la stagione. Il tecnico portoghese rischia uno stop che va dalle cinque alle dieci giornate, sarà così se verrà giudicato violento il suo gesto. Altrimenti riceverà una squalifica di una, due o tre giornate. Insomma, lavoro per gli avvocati del Fenerbahce, con il Galatasaray che chiede una sanzione esemplare.

Quattro candidati per la panchina del Brasile

Lo Special One, che in Turchia ha già ricevuto quattro turni di squalifica lo scorso febbraio, ha un contratto con il Fenerbahce e programma il futuro, ma non è così scontata la sua permanenza a Istanbul. Perché José Mourinho, secondo i media brasiliani, sarebbe nella short-list del presidente federale Ednaldo Rodrigues che sta vagliando le candidature per il post-Dorival Junior e avrebbe inserito anche Mourinho tra i candidati. Il sogno è sempre rappresentato da Ancelotti, che però ha un contratto fino al 2026 con il Real Madrid. Nell'elenco anche Jorge Jesus, guru della panchina ora all'Al Hilal, e Abel Ferreira del Palmeiras. Portoghesi pure loro.