video suggerito

La FIFA apre un’indagine su Cabral dopo le accuse di razzismo di Rudiger: rischia una lunga squalifica La FIFA ha aperto un’indagine a carico del capitano del Pachuca, Gustavo Cabral, dopo le accuse di insulti razzisti da parte del difensore del Real Madrid, Antonio Rudiger: Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiale per club 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La FIFA ha aperto un'indagine a carico del capitano del Pachuca, Gustavo Cabral, dopo le accuse di insulti razzisti da parte del difensore del Real Madrid, Antonio Rudiger. Questa la nota ufficiale: "A seguito di una valutazione dei rapporti di gara, la Commissione disciplinare della FIFA ha aperto un procedimento".

Durante la partita giocata a Charlotte il 22 giugno, l'ex calciatore della Roma ha protestato in maniera veemente per gli insulti dell'avversario e l'arbitro aveva applicato per la prima volta il nuovo protocollo antirazzismo, segnalando ai commissari di gara il fatto con le braccia incrociate. Cabral, al termine della partita, ha voluto respingere le accuse ma la FIFA ha ritenuto che fosse il caso di approfondire la situazione.

Cabral respinge le accuse di razzismo: "Ho detto ‘cagón de m…'

Gustavo Cabral al termine della partita ha voluto respingere le accuse: "Non c’è stato niente di razzista. Ho detto ‘cagón de m…' (in italiano ‘codardo di m…' ndr), come si usa in Argentina. Solo questo. C’è stato un duello in campo, ho preso un calcio, lui ha detto che l’ho colpito con la mano, abbiamo discusso, ma nulla di più. Ho ripetuto la stessa cosa. Non è un'espressione sanzionabile. Non c’era nessuna intenzione cattiva. Dopo mi ha detto ‘Ci vediamo fuori', faceva gesti di sfida. Anche io ero preso, abbiamo discusso nel tunnel, ma basta così. I nostri compagni erano lì accanto".

L'allenatore del Pachuca, Jaime Lozano, in conferenza stampa ha aggiunto: "Ne sono appena venuto a conoscenza. Ho parlato con Cabral ma non di questo. Non posso commentare, parlerò ancora con lui. Lo conosco bene e non c’è mai stata una storia simile con lui. Metto la mano sul fuoco per il mio capitano".

Insulti a Rudiger: la ricostruzione e cosa può accadere

I fatti ora li conoscono tutti ma solo la Commissione Disciplinare FIFA ha accesso al referto del direttore di gara che deciderà tutto sulla vicenda: se venisse confermata l'accusa di razzismo, Gustavo Cabral rischia una lunga squalifica. Non è chiara ancora la durata, ma la decisione della FIFA sarebbe durissima.