Cazaux si fa male in modo dolorosissimo contro Arnaldi a Barcellona: la sua caviglia è un pallone Il tennista francese ha riportato un bruttissimo infortunio alla caviglia durante il match con Arnaldi nel torneo di Barcellona. La caviglia di Cazaux si è storta e il problema sembra serio. Il giocatore anche a Miami era stato costretto al ritiro.

A cura di Alessio Morra

Arthur Cazaux non è certamente il tennista più fortunato al mondo. A Miami, giocando le qualificazioni, è svenuto mentre era in campo, si è ritirato ed è stato portato via con la sedia a rotelle. Ora ha dovuto ritirarsi nel torneo di Barcellona, dove ha riportato un serio infortunio alla caviglia. Arnaldi ha superato così il turno, ma non ha gioito per il successo avvenuto grazie a circostanze fortuite. Cazaux rischia un lungo stop, l'immagine postata sui social non fa presagire nulla di buono.

Il ritorno di Nadal è la grande notizia dell'ATP 500 di Barcellona. La prima giornata è caratterizzata da incontri di primo turno di medio livello. Arnaldi stava giocando il suo match con Cazaux, sul campo 1. Il punteggio era di 5-5. Come a Montecarlo il giocatore ligure non stava brillando, ma ha portato a casa l'incontro quando il suo rivale di giornata ha messo male il piede e si è infortunato alla caviglia.

Arnaldi fa serve and volley, Cazaux risponde, ma capisce di non poter fare null'altro, mette il piede sulla riga di fondo, lo mette malissimo e si storce la caviglia. Il dolore è enorme, è chiaro sin dal primo momento che non avrà la possibilità di tornare in campo. Il tennista italiano va dall'altra parte del campo e gli sta vicino, mentre Cazaux continua a rotolarsi. Quando arriva il fisioterapista ovviamente è chiaro che debba ritirarsi. Arnaldi si qualifica per il secondo turno, giocherà contro l'argentino Baez.

Cazaux invece è costretto a fermarsi. Quest'infortunio potrebbe tenerlo fuori a lungo. Tra cinque settimane c'è il Roland Garros che resta sicuramente il suo grande obiettivo. Il transalpino ha postato, poi, un'immagine della sua caviglia sui social, sia su Instagram che su X, dove ha scritto ai suoi follower: "Io vi terrò informati dell'evoluzione della situazione". La buona sorte non lo assiste. La speranza è che il problema non sia troppo serio da fargli perdere diversi tornei importanti, su tutti quello di Parigi.