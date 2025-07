video suggerito

Wojciech Szczesny rinnova con il Barcellona: un anno fa il club era senza portieri, ora ne ha 4 Wojciech Szczesny ha ufficialmente prolungato il suo attuale contratto col Barcellona fino al 2027. Il club si ritrova così con ben 4 portieri: il polacco, Ter Stegen, Iñaki Peña e Joan García. Nemmeno un anno fa non aveva un titolare.

A cura di Alessio Pediglieri

O tutto o niente: il Barcellona si ritrova in rosa con ben quattro portieri quando solamente all'inizio della scorsa stagione ne era priva e aveva dovuto recuperare in corsa cercando in tutta fretta e furia un sostituto per Ter Stegen, gravemente infortunatosi subito dopo la preparazione estiva. Wojciech Szczesny ha ufficialmente prolungato il suo attuale contratto di altri due anni e si candida a far spallate per mantenere il ruolo di titolare datogli da Flick. Oltre a Ter Stegen, infatti, ci sono anche Joan García e Iñaki Peña.

Il rinnovo di Szczensy, firma con il Barcellona fino al 2027

Erano giorni che si attendeva la fumata in casa azulgrana e alla fine è arrivata, bianca: il club catalano, molto soddisfatto delle prestazioni del portiere polacco ex Juventus, gli ha offerto un contratto biennale che Szczesny ha valutato, soppesato e alla fine accettato ponendo fine ad un possibile tormentone: così la proposta già formulata alcune settimane fa, è diventata ufficiale con la firma e l'annuncio, che ha scacciato di altri due anni il ritiro che l'estremo difensore aveva abbracciato nell'estate 2024.

L'ascesa di Szczensy al Barcellona: da ritirato a titolare inamovibile

L'avventura in blaugrana dunque continua per il polacco che sorprendentemente era stato individuato dal Barcellona come immediato sostituto dopo che Ter Stegen aveva subito un grave infortunio al ginocchio a fine settembre. Il portiere polacco si era da poco ritirato e si stava godendo i suoi giorni di riposo in Spagna quando è stato contattato e non si è sentito in grado di rifiutare la chiamata del Barça, spinto anche dal suo connazionale Lewandowski. La sua avventura iniziò nella semifinale di Supercoppa in Arabia Saudita, quando Iñaki Peña arrivò in ritardo al briefing della squadra e Hansi Flick lo lasciò fuori dalla formazione titolare affidando il posto a Szczensy: che non lo lasciò più anche in Copa del Rey , Liga e Champions League.

I 4 portieri del Barcellona: chi resta e chi partirà in estate

Ora dovrà però "sgomitare" per mantenere il proprio status: Ter Stegen è tornato, è in ottima condizione e l'infortunio è dietro alle spalle. Il portiere tedesco ha intenzione di restare in Catalogna e vuole ristabilire le gerarchie a proprio favore. Dietro, altri due portieri: sempre Iñaki Peña oltre a Joan García, 24enne rientrante dal prestito all'Espanyol ma destinato a rifare le valigie.