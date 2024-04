video suggerito

Il tabellone dell’ATP Barcellona: torna Nadal sfida Cobolli, ci sono anche Musetti, Arnaldi e Tsitsipas Rafa Nadal torna a giocare a Barcellona e al primo turno sfiderà Cobolli. In tabellone anche Musetti e Arnaldi. Alcaraz ha dato forfait. Rublev, Ruud e Tsitsipas i favoriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Carlos Alcaraz ha annunciato il forfait a tabellone già compilato. Il tennista di Murcia non ci sarà nemmeno a Barcellona, dove mancherà la testa di serie numero 1. Sarà presente invece Rafa Nadal, che nel circolo dove si gioca ha addirittura un campo a suo nome. Il grande ritorno del più grande tennista di sempre sul rosso arriverà martedì e ci sarà contro un tennista italiano Flavio Cobolli. Rublev e Ruud in campo, con Tsitsipas. In tabellone anche Musetti e Arnaldi.

Il tabellone del 500 di Barcellona, Nadal in campo

Essendosi ritirato prima dell'inizio del torneo, ma con il tabellone già creato formalmente la testa di serie numero 1 viene sostituita da quella numero 17 e cioè Maroszan. Rublev, Ruud e de Minaur i più alti in grado. L'australiano esordirà al secondo turno e sfiderà il vincente di Nadal-Cobolli. Rafa torna a giocare sulla terra battuta dopo quasi due anni fa e lo fa in un torneo che ha vinto addirittura 12 volte. Chi vincerà tra Nadal e Cobolli se la vedrà mercoledì con de Minaur.

Da testare Rublev, reduce da tre tornei negativi. In tabellone il vincitore e il finalista di Montecarlo e cioè Tsitsipas e Ruud. Arnaldi ha un discreto tabellone, è posto tra Baez e Jarry. Mentre Musetti è la testa di serie numero 10 e negli ottavi potrebbe sfidare il greco, nello spicchio di tabellone privo di Alcaraz.

Arnaldi-Cazaux

Cobolli-Nadal

Musetti-vincente Carballes/qualificato

Il calendario del torneo 500 di Barcellona

Dura una settimana il torneo di Barcellona, uno storico appuntamento il Conde de Godo, parte il 15 aprile e si chiude con la finale domenica prossima. Il torneo sarà trasmesso in diretta TV da Sky e si potrà seguire in streaming con Sky Go e NOW.

Lunedì 15, martedì 16 aprile: primo turno

Martedì 16, mercoledì 17 aprile: secondo turno

Giovedì 18 aprile: ottavi

Venerdì 19 aprile: quarti

Sabato 20 aprile: semifinali

Domenica 21 aprile: finale