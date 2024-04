video suggerito

Alcaraz salta pure il torneo di Barcellona: si allontana sempre più da Sinner nella classifica ATP Carlos Alcaraz non ha recuperato dal problema al braccio ed è costretto a saltare il torneo di Barcellona, dopo aver rinunciato pure a quello di Montecarlo. E ora rischia di perdere ancora tanti punti in classifica.

A cura di Alessio Morra

Dopo Montecarlo, Carlos Alcaraz è costretto a dare forfait pure al torneo di Barcellona, che perde il proprio numero uno a tabellone già compilato. Il tennista spagnolo dà forfait a causa di un problema al braccio, un problema serio che lo costringe a rinunciare a un altro torneo. Perderà 500 punti Alcaraz, che ora proverà a tornare in campo a Madrid. Di sicuro per la sua classifica ATP è un durissimo colpo.

Alcaraz rinuncia al torneo di Barcellona

Aveva sperato. Voleva giocare, voleva farlo a casa sua, in Spagna. Venerdì aveva avuto sensazioni positive, sabato ha cercato di capire come stava, ma poi è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Forfait bis. Niente Barcellona per Alcaraz che ha affidato agli organizzatori del torneo l'annuncio: "Il giocatore di Murcia, reduce dall'infortunio riportato a Montecarlo, non ha riscontrato buone sensazioni nell'allenamento di domenica e, nonostante ci abbia provato fino all'ultimo, non sarà al Barcelona Open Banc Sabadell".

Alcaraz lunedì sarà a Barcellona dove saluterà gli spettatori sul centrale e terrà una conferenza stampa nella quale parlerà anche del suo problema fisico.

La classifica ATP Carlos Alcaraz, lo spagnolo può uscire dalla top 3

Per ora non sarà un pericolo per Sinner il ventenne giocatore spagnolo che non giocando Barcellona non difenderà il successo del 2023 e perderà 500 punti tondi e scivolerà a 8145. Se non riuscirà a recuperare nemmeno per il torneo di Madrid allora sarebbero dolori grossi. Perché Alcaraz ha vinto pure quel torneo nel 2023 e difende lì 1000 punti tondi e non dovesse recuperare rischierebbe di essere superato da Medvedev, con Sinner che di punti ne ha oltre 8700 che sembra avere la quasi totale certezza di restare almeno al secondo posto della classifica ATP.