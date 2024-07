video suggerito

Medjedovic accusa un malore in campo mentre sfida Tsitsipas, momenti di paura all’ATP di Gstaad Durante il match degli ottavi con Tsitsipas dell’ATP 250 di Gstaad il giocatore serbo Hamad Medjedovic ha accusato un piccolo collasso forse dovuto a un colpo di calore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Anche questa settimana, purtroppo, in un importante torneo di tennis un giocatore si è sentito male. La scorsa settimana era capitato a Jannik Sinner, che era stato costretto a un pit stop durante l'incontro con Medvedev. Stavolta ha avuto un problema il serbo Medjedovic, che è stato costretto a fermarsi per qualche momento durante la partita degli ottavi con Tsitsipas. Problemi di respirazione, un capogiro prima di fermarsi probabilmente per un colpo di calore. Dopo un po' il serbo è comunque riuscito a riprendersi e ha continuato a giocare, ma la paura è stata tanta.

Medjedovic si sente male a Gstaad

Tsitsipas-Medjedovic era una partita molto attesa a Gstaad, dove il greco, testa di serie numero 1, era chiamato a sfidare uno dei giovani in rampa di lancio. Sul punteggio di 3-3 Hamad Medjedovic ha accusato forse un calo di pressione oppure ha subito un colpo di calore ed ha avuto un piccolo collasso sulla sua panchina. Dopo aver ahi lui realizzato un doppio fallo ha mostrato qualche problema di equilibrio. Lo sguardo perso hanno spaventato tanti gli spettatori in Svizzera che chi seguiva l'incontro in TV o in streaming. Il giocatore si accomoda sulla sua panchina, così come Tsitsipas.

Si riprende a giocare, vince Tsitsipas che sfiderà Fognini

Arrivano medico e massaggiatore. Il giocatore aveva anche problemi di respirazione, con il saturimetro vengono controllati il polso e l'ossigenazione, oltre alla pressione. La partita è sospesa per una decina di minuti. Quando Medjedovic riprende il campo perde il servizio, si riaccomoda e viene nuovamente visitato dal medico, che controlla soprattutto la respirazione. Il serbo continua a giocare e l'incontro prosegue. Tsitsipas si impone con il punteggio dii 7-6 6-3 e si guadagna un posto nei quarti di finale, venerdì sfiderà Fabio Fognini.