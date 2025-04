video suggerito

Paracadutista impigliato nel tetto dello stadio ondeggia nel vuoto: portava il pallone, paura in campo Situazione pericolosa in occasione di una partita di Rugby di Champions in Francia, con il paracadutista che avrebbe dovuto consegnare il pallone ai giocatori protagonista di un incidente.

A cura di Marco Beltrami

Momenti di panico in occasione dell'European Rugby Champions Cup, poco prima dell'inizio della sfida tra il Tolosa e il Sale. Un paracadutista che avrebbe dovuto consegnare la palla ovale del match, è rimasto impigliato sul tetto dello stadio ed è rimasto sospeso a più di 20 metri d'altezza per mezz'ora. Solo il decisivo intervento dei vigili del fuoco ha salvato l'uomo, tra gli applausi del pubblico che ha reagito cantato l'inno nazionale.

Paracadutista resta impigliato al tetto dello stadio prima della partita di Rugby

Tutto rientrava in una procedura studiata per regalare un avvio di match spettacolare. Tre paracadutisti sarebbero dovuti atterrare sul campo dando così il la alla sfida tra il Tolosa e il Sale. Il terzo di questi, il capitano Yannick Trouillet, che arrivava dall'angolo nord-est dello stadio però, ha dovuto fare i conti con un imprevisto probabilmente legato al forte vento. Il militare che avrebbe dovuto consegnare il pallone ai giocatori, è finito per rimanere appeso nel vuoto dopo che il suo paracadute si è incastrato in una delle coperture dello stadio.

Le procedure di salvataggio, impegnata anche la mascotte del Tolosa

Subito sono partite le manovre di sicurezza ed è stata evacuata tutta la zona sottostante per garantire l'incolumità degli spettatori e cercare di fare qualcosa in caso di caduta del paracadutista. Tutti si sono dati da fare: gli steward hanno iniziato a preparare un improvvisato materassino da sicurezza con una sere di sacchi, mentre anche la mascotte del Tolosa vestita da leone ha trasportato protezioni per i pali, un castello gonfiabile e altri oggetti morbidi.

I vigili del fuoco salvano il paracadutista

Tutto mentre il paracadutista ondeggiava pericolosamente nell'aria per colpa del vento. Momenti interminabili fino a quando è arrivata un'autopompa dei pompieri: due di questi grazie alla loro lunghissima scala sono riusciti a raggiungere Trouillet che è stato portato a terra sano e salvo, e solamente in uno stato di shock. Nel frattempo i tifosi hanno applaudito a lungo il salvataggio e poi spontaneamente è partito l'inno nazionale francese per celebrare lo scampato pericolo. E dopo 4o minuti di stop, anche la partita ha preso inizio con la squadra di casa che è riuscita a vincere regalando un'ulteriore gioia al pubblico.