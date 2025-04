Musetti-Tsitsipas oggi agli ottavi dell’ATP Montecarlo in diretta: orario e dove vederla in tv e streaming

Lorenzo Musetti torna in campo oggi a Monte Carlo, dove sarà impegnato nei quarti di finale contro il greco Stefanos Tsitsipas. Il tennista italiano, numero 15 al mondo, dopo aver battuto in rimonta Bu e Lehecka ha vinto agevolmente il derby con Berrettini, cerca l'accesso alle semifinali, che disputerebbe contro il vincente di Dimitrov-de Minaur. Musetti-Tsitsipas è in programma come ultimo match di giornata sul Campo Ranieri III e non inizierà prima delle ore 17:30. I precedenti sono cinque e ha sempre vinto il greco, tre volte campione a Monte Carlo, numero 7 ATP.

0

18 minuti fa 08:00 I precedenti tra Musetti e Tsitsipas Cinque partite tra l'azzurro e il greco: cinque vittorie per Tsitsipas, bilancio netto: 5-0. Musetti ha perso quattro volte sulla terra battuta tra il 2021 e il 2023. L'ultimo confronto agli Internazionali d'Italia, a Roma, mentre al Roland Garros 2022 il greco recuperò due set di svantaggio. A cura di Alessio Morra 48 minuti fa 07:30 Il programma di oggi al Montecarlo Masters: in campo anche Alcaraz e de Minaur Campo Ranieri III ore 11: Davidovich Fokina-Popyrin

a seguire: Fils-Alcaraz

a seguire: Dimitrov-de Minaur

a seguire: Musetti-Tsitsipas A cura di Alessio Morra 1 ora fa 07:15 A che ora gioca Musetti oggi contro Tsitsipas: orario e programma Non prima delle 17, se tutto andrà rapidamente, altrimenti Musetti e Tsitsipas potrebbero aspettare pure fino alle 19 per sfidarsi. Il programma sarà aperto alle 11 da Davidovich Fokina-Popyrin, poi Alcaraz-Fils, de Minaur-Dimitrov e infine Musetti-Tsitsipas. Campo Ranieri III ore 11: Davidovich Fokina-Popyrin

a seguire: Fils-Alcaraz

a seguire: Dimitrov-de Minaur

a seguire: Musetti-Tsitsipas A cura di Alessio Morra