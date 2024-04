video suggerito

Alcaraz: “Cercherò di non far vincere più Sinner”. Nasconde il più grande complimento possibile Carlos Alcaraz ha parlato di Sinner e della loro rivalità che si sta riproponendo a Madrid, torneo in cui potrebbero ritrovarsi in finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su ATP Masters 1000 Madrid di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Madrid potrebbero affrontarsi solo in finale. Un incrocio che permetterebbe ad uno dei due tennisti destinati a dettare legge sul palcoscenico mondiale, di portarsi in vantaggio nei confronti diretti ora sul 4-4. Lo spagnolo che ha incassato il sorpasso nel ranking ATP da parte dell'amico-rivale italiano, ha voluto parlare di lui dopo il successo su Seyboth Wild, dimostrandosi battagliero ma anche consapevole delle doti eccezionali di Jannik.

Secondo Alcaraz, Sinner è infatti il favorito in ogni torneo a cui partecipa se mantiene i suoi standard di rendimento. In conferenza gli è stato chiesto esplicitamente, se lui o il connazionale Nadal sulla terra rossa possano contrastare uno Jannik a pieni giri: "Beh, non è abituato a giocare qui a Madrid. Penso che l'anno scorso gli sia mancato. Penso che non giocasse in questo torneo dal 2022, e non ha giocato così tanto qui a Madrid. Quindi non so come sarà, il suo gioco, con l'altitudine, ma il suo primo round (contro Sonego, ndr) è stato impressionante".

Nessun dubbio dunque su i favori del pronostico nella corsa al titolo del Masters 1000 per Alcaraz: Sinner a suo dire è senza dubbio l'uomo da battere e non solo in Spagna. Uno stimolo importante per Carlitos che vuole cercare di rendere complicata la vita al giocatore italiano. I suoi propositi battaglieri nascondono una considerazione a dir poco importante per Jannik Sinner: "Lo vedo come il giocatore favorito per vincere ogni torneo a cui partecipa. Cercherò di giocare il mio miglior tennis. Cercherò di non fargli vincere più titoli (sorride), ma in questo momento è difficile. Ripeto: se Jannik gioca a questo livello, come ho detto, è il favorito in ogni torneo a cui partecipa”.

Pur avendo dunque dichiarato di considerare Madrid come un torneo quasi "preparatorio" per Roma e per il Roland Garros, Sinner già contro Sonego ha dimostrato di voler fare sul serio. E chissà che sulla "veloce" terra rossa spagnola non arrivi il nono atto del confronto contro Alcaraz.