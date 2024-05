video suggerito

Fiorentina-Monza 2-1, i viola superano il Napoli e tornano all’8° posto: decide Arthur Con i gol di Nico Gonzalez e Arthur la Fiorentina batte 2-1 il Monza e torna all’ottavo posto, l’ultima che dà un posto nelle coppe europee. I viola hanno scavalcato il Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

La Fiorentina in rimonta batte il Monza per 2-1 supera il Napoli e torna all'ottavo posto, e venerdì prossimo al Franchi sfiderà proprio la squadra partenopea. Dopo il gol di Djuric, nel primo tempo è arrivato il pari di Nico Gonzalez. Arthur con un gran tiro ha siglato il gol della vittoria. Il Monza resta dietro al Genoa.

Djuric e Nico Gonzalez

Il Monday Night della 36ª giornata è stato bello. Le due squadre giocano a calcio e lo fanno bene. Italiano e Palladino praticano un calcio moderno, non troppo dogmatico, ma con i principi di oggi. Il Monza parte meglio e al 9′ trova il gol. Dany Mota mette in mezzo un pallone splendido, Djuric, che è già altissimo, vola in cielo e con un colpo di testa incorna e insacca, è 1-0 Monza.

La Fiorentina ci mette un po' per rimettersi in carreggiata, ma quando trova la retta via fa paura. Nico Gonzalez è protagonista assoluto. L'argentino sfrutta un assist fantastico di Barak e tutto solo con un colpo di testa insacca, è 1-1. L'argentino, poco dopo, prova a emulare Maradona perché parte dalla sua metà campo e arriva nell'area di rigore del Monza, ma il gol da sogno non lo trova. In pieno recupero Martinez Quarta, sempre di testa, ha un'occasione colossale, ma colpisce malissimo.

Bel gol di Arthur, la Fiorentina è ottava

Nella ripresa si gioca nella metà campo del Monza. La Fiorentina ha due buone occasioni con Mandragora, nella prima è bravissimo Di Gregorio, nell'altra la conclusione non è perfetta. I viola fanno tanto gioco, ma non riescono a colpire, Italiano toglie un inesistente Nzola e manda in campo Kouamé e così facendo non dà punti di riferimento al Monza che nella ripresa è passata con la difesa a tre con l'ingresso di Caldirola.

La Fiorentina senza punta centrale alla fine non convince troppo e Italiano rimedia mandando in campo Beltran al posto di Castrovilli. Ma è comunque un centrocampista a segnare il gol del 2-1 dei viola. Arthur con sagacia avanza, ha spazio e calcia, il tiro è splendido, pallone in rete. Il brasiliano realizza una rete pesante che suggella una splendida stagione. Poco dopo Colpani sfiora un gol ancora più bello, prima di lasciare il posto a Carboni. Non accade null'altro, i viola vincono 2-1 e sono di nuovo ottavi davanti al Napoli.